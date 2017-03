Die Spielerkritik der Schwenninger Wild Wings von SÜDKURIER-Eishockey-Experte Matthias Hoppe nach dem Ende der DEL-Hauptrunde

Torhüter

Dustin Strahlmeier: Der Torhüter entpuppte sich als der beste Neuzugang. Er hat sich zur Nummer eins entwickelt und eine große Zukunft vor sich.

Joey MacDonald: War lange verletzt. Deshalb fand MacDonald nie den nötigen Rhythmus, um solche stabilen Leistungen zu zeigen wie in der vorherigen Saison.

Marco Wölfl: Als Strahlmeier und MacDonald verletzungsbedingt fehlten, hat er die beiden sensationell vertreten.

Verteidiger

Sascha Goc: Konnte nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Zudem sorgte eine bittere Handverletzung dafür, dass der Kapitän fast die Hälfte der Spiele fehlte.

Simon Gysbers: Erfüllte nur phasenweise die an ihn gestellten Ansprüche. Gysbers hat einen sehr guten Schuss, den er viel zu wenig zum Einsatz brachte. Als Kontingentspieler zu schwach.

Benedikt Brückner: Ist im Zweikampfverhalten in der eigenen Zone oft nur zweiter Sieger. Dies hat zur Folge, dass der Gegner klare Torchancen hat. Brückners Leistungspotenzial ist im Gesamten zu schwach.

Tim Bender: Er machte in den letzten Monaten eine enorm positive Entwicklung. In Defensive und Offensive sehr engagiert und effektiv. Bender spielt die Scheibe schnell von hinten raus und ist in Antreiber.

Alex Trivellato: Sehr zweikampfstark. Schaltet sich aus der Defensive sofort in die Offensive ein. Auch Trivellato hat sich positiv entwickelt. Sollte er Schwenningen verlassen, wird ein anderer Verein davon profitieren.

Kalle Kaijomaa: Lässt nur selten seine Qualitäten aufblitzen. Für einen Kontingentspieler ist Kaijomaa zu schwach. Der Finne ist zu verhalten und zeigte zu wenige Impulse in Defensive und Offensive.

Jiri Hunkes: Spielt mit großem Einsatz und versucht den schnellen Aufbaupass. Läuferisch ist Hunkes stark. Er war aber öfters verletzt, was ihn persönlich zurückgeworfen hat. Daher konnte er nicht immer sein Leistungspotenzial abrufen.

Angreifer

Daniel Schmölz: Kämpferisch stark. Macht extremes Fore- und Backchecking. Er fährt die Körperchecks zu Ende und geht auch dorthin, wo es weh tut. Schmölz ist der viertbester Scorer im Team. Wenn er die Wild Wings verlässt, zweifle ich etwas am Konzept, dass man in Schwenningen auf junge deutsche Spieler setzt.

Will Acton: Obwohl Acton nicht so überzeugen konnte wie im Vorjahr, war er ein absoluter Leistungsträger. Allerdings ist die Belastung für ihn sehr hoch. Acton bekommt zu wenig Entlastung.

Jerome Samson: Phasenweise ließ er seine Stärken im läuferischen und technisch Bereich aufblitzen. Über die gesamte Saison gesehen, konnte Samson die Erwartungen oft nicht erfüllen.

Andrée Hult: Technisch und läuferisch stark. Zudem sind seine Schüsse sehr platziert. Der Schwede spielt als Kontingentspieler eine wichtige Rolle im Spielaufbau und beim Überzahlspiel. Zudem ist er sehr torgefährlich.

István Bartalis: Läuferisch und technisch ein absoluter Führungsspieler. Bartalis hat ein gutes Auge für seine Mitspieler und spielt mit viel Gefühl präzise Pässe. Es ist zwar kein Goalgetter, aber ein guter Vorlagengeber.

Simon Danner: Am Saisonanfang sehr stark und stets ein kämpferisches Vorbild. Seit er durch die Verletzung von Sascha Goc die Kapitänsrolle hatte, konnte Danner an die bisherigen Leistungen nicht mehr anknüpfen. Vermutlich war er mit der Verantwortung etwas überfordert und konnte sich nicht mehr auf sich selbst konzentrieren.

Marcel Kurth: Spielte sehr unauffällig. Er war nur ein Mitläufer und konnte die starken Leistungen der Vorsaison nicht mehr abrufen. Kurth muss sich mehr engagieren und seine Mitspieler mehr unterstützen.

Uli Maurer: Kämpferisch ein absolutes Vorbild für jeden jungen Spieler. Seine spielerischen und technischen Fähigkeiten sind allerdings begrenzt.

Marc El-Sayed: Eine positive Überraschung über die gesamte Saison. Kämpferisch stark, konnte sehr oft Bullys für sich entscheiden. Zudem ist El-Sayed auch zum Torjäger gereift.

Lennart Palausch: Wenn er zum Einsatz kam, zeigte Pa-lausch kämpferische Eigenschaften. Im Gesamten ist seine spielerische Anlage für die DEL jedoch zu schwach.

Kai Herpich: Wie Palausch konnte auch Herpich keine große Zeichen setzen und kaum Fortschritte in der Entwicklung vorweisen.

Jake Hansen: Läuferisch und technisch stark, als Kontingentspieler aber viel zu schwach. Der Verein hat richtig reagiert, als man sich von ihm trennte, nachdem Hansen mit Alkohol nachts am Steuer erwischt wurde.

Stefano Giliati: Kam sah und siegte. Als Giliati im Oktober nachverpflichtet wurde, zeigte er von Beginn an, dass er technisch und spielerisch ein Top-Kontingentspieler ist. Mit seinen schnellen Pässen und Ideen sorgte Giliati oft für Unruhe vor dem gegnerischen Tor.

Markus Poukkula: Durch seine lange Verletzung konnte er nicht den richtigen körperlichen Einsatz zeigen. Zudem fehlte ihm die Bindung zu den Mitspielern. Als Kontingentstürmer ist der Finne zu ungefährlich vor dem gegnerischen Tor.

Hoppes Fazit

Durch unkonstante Leistungen konnten die Wild Wings das Saisonziel Pre-Playoffs nicht erreichen. Speziell bei den ausländischen Spielern ist Schwenningen auf manchen Positionen zu schwach besetzt. Spieler des Jahres ist für mich Dustin Strahlmeier. Das Konzept mit jungen deutschen Spielern sollte fortgesetzt werden. Sollten allerdings zwei,drei junge deutsche Spieler nach dieser Saison gehen, sehe ich das Konzept als gescheitert. Die Wild Wings haben sich in vier Jahren nicht wesentlich weiterentwickelt. Vielleicht probieren sie jetzt den Weg mit einigen ausländischen Spielern, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. (kat)