Regionalsport_Schwarzwald Holger Hafner: "Ich starte beim Silvesterlauf"

Interview mit TG Schwenningens Handball-Trainer

Aufsteiger und Tabellenschlusslicht TG Schwenningen gelang im letzten Vorrundenspiel der Handball-Landesliga ausgerechnet im Regio-Derby gegen Rietheim-Weilheim mit 35:28 der erste Saisonsieg. Trainer Holger Hafner zeigt im SÜDKURIER-Interview auf, wie der Liganeuling vom letzten Tabellenplatz noch wegkommen kann.

Warum hat es gegen Rietheim im 13. Versuch endlich mit einem Sieg geklappt?

Weil ausnahmslos alle eingesetzten Spieler gut waren. Wir konnten durchwechseln und dosierter spielen. Zum Beispiel konnte unser Torjäger Richard Kellerer aus der Abwehr herausgehalten werden. Hinten waren wir aggressiv und im Angriff mit 35 Toren konsequent im Abschluss. Dazu kam, dass wir diesmal keinen Hänger über fünf bis zehn Minuten hatten ohne eigenes Tor. Dann ist da ein verletzter Valdimir Aleksic, der sich super integriert hat, ein paar Mal auf das Feld kommt und zwei ganz wichtige Tore wirft.

Wie ist der Klassenerhalt noch möglich?

Bei drei Absteigern ist es natürlich schwer für uns. Aber wir werden alles versuchen, um in der Rückrunde mehr Punkte zu holen als bisher. Wenn viele der Verletzten wieder zurückkehren, wird der Kader stärker und die Mannschaft noch um einiges besser.

Wer wird dann wieder auflaufen?

Jonas Schulz feierte in der 2. Mannschaft bereits sein Comeback. Willi Bantle trainiert schon wieder. Felix Jung kommt hinzu, hat aber noch etwas Probleme mit seiner Schulter. Max Mager trainiert schon wieder, fehlt uns aber leider mindestens bis März wegen eines Auslandsaufenthalt in Neuseeland. Natürlich helfen uns alle Spieler, die dazukommen, weiter. Doch ist auch klar, dass man das nicht planen kann.

Wie sieht die Vorbereitung nach Weihnachten bis zur Rückserie aus?

Jetzt haben wir Pause. Die Jungs sollen nach der aufreibenden Hinserie die Köpfe freibekommen. In der ersten Januarwoche starten wir wieder mit dem Training und konzentrieren uns voll und ganz auf das Kellerderby gegen den SV Vaihingen am 14. Januar.

Hat der Trainer auch Pause?

Ja. Ich werde etwas Besonderes machen und mich vom alten in das neue Jahr einstimmen. Am 31. Dezember nehme ich am Silvesterlauf in Tuttlingen teil und laufe die zehn Kilometer lange Strecke. Einen Halbmarathon bin ich ja schon gelaufen. Jetzt freue ich mich mal auf diese andere Abwechslung.