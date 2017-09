Regionalsport Schwarzwald Hoher Derbysieg für FC Weiler

Stenogramme der Kreisliga B, Staffel 1

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (ju) (ju) Mit dem FC Weiler, FC Gütenbach und FC Unterkirnach ist in der Staffel 1 ein Trio an der Spitze. In Lauerstellung liegen nach ihren Siegen der SV Niedereschach und NK Zagreb Villingen noch mit weißer Weste.

NK Zagreb Villingen – Spfr. Schönenbach 3:2 (1:2). Tore: 0:1 (4.) Robin Scherzinger, 0:2 (11.) Diogo Martins Alves, 1:2 (26.) Tihomir Barisic, 2:2 (59.) Coskun Uzar, 3:2 (86.) Evangelos Konstantinou. Zuschauer: 50. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte (74.) Villingen + (84.) Schönenbach. Schiedsrichter: Stephen Loum (Tuttlingen).

FC Königsfeld II – FC Gütenbach 0:1 (0:0) Tore: 0:1 (88,) Oliver Waldvogel. Zuschauer: 80. Schiedsrichter: Edgar Straub (Lauterbach).

SV Niedereschach – A.S.C. St. Georgen 4:0 (1:0). Tore: 1:0 (2.) Julian Werner, 2:0 (57.) Marco Tümpel, 3:0 (75.) Sebastian Hackenbruch, 4:0 (90.+4) Samuel Grüter. ZS: 60. Schiedsrichter: Berke Yilmaz (Marbach).

FC Weiler – FC Mönchweiler 6:2 (3:1) Tore: 0:1 (2.) unbekannt, 1:1 (15.) Jonas Schäfer, 2:1 (21.) Enrico Seckinger, 3:1 + 4:1 (33.+69. Nachschuss Foulelfmeter) Stefan Schwarzwäler, 5:1 (78.) Lukas Weisser, 6:1 (83.) J. Schäfer, 6:2 (90.) unbekannt. ZS: 100. Bes. Vork.: R K (36.) Mönchweiler. SR: Sascha Ferreira (Schiltach).

FC Unterkirnach – FKB Villingen 3:3 (1:1). Tore: 1:0 (10.) Patrick Wald, 1:1 (11.) Njegos Bozovic, 1:2 (54.) Alexander Feucht, 2:2 (59.) Aytac-Murat Askin (Fe), 3:2 (84.) Fabian Wald. 3:3 (90.) A. Feucht. Zuschauer: 60. Schiedsrichter: Horst Kienzler (Bräunlingen).