Regionalsport Schwarzwald Hohe Auszeichung für Noemi Topf

Schiedsrichterin vom FC Pfaffenweiler geehrt

Fußball: In Freiburg fand die Ehrung der Sieger im Rahmen der Aktion „Danke Schiri“ durch den Südbadischen Fußballverband statt. Hiermit werden jährlich bundesweit Schiedsrichter geehrt, die nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz durch ihr großes Engagement überzeugen und beispiellos handeln. Sie sind die „wahren Helden der Kreisliga“, sagte Verbandspräsident Thomas Schmidt bei der Begrüßung. Vom Fußballbezirk Schwarzwald wurden Noemi Topf, Frank Benitz und Klaus Hummel als Sieger gekürt. Höhepunkt des Abends war die Ehrung der Verbandssieger des Südbadischen Fußballverbandes in den einzelnen Kategorien. Dies waren Noemi Topf, Schiedsrichterin vom FC Pfaffenweiler, Jörg Ackenheil (über 50 Jahre) und Jörg Bohrer (unter 50 Jahre). Die drei Verbandssieger nehmen an der zentralen Veranstaltung des Deutschen Fußball-Bundes teil, die am 13. und 14. Mai in Leipzig stattfindet. Dort steht auch der Besuch des Bundesligaspiels RB Leipzig gegen den FC Bayern München auf dem Programm. Unser Bild zeigt die Gewinner des Bezirks Schwarzwald (von links): Klaus Hummel, Noemi Topf, die auch Verbandssiegerin wurde, Frank Benitz und Bezirksschiedsrichterobmann Guido Seelig. Bild: Verband