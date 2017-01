Hoffnungen ruhen auf der Normandie

Domenic Weinstein legt Fokus auf Straßenrennen. Unterbaldinger Radsportler gegenwärtig in Berlin auf der Bahn

Radsport: Mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio hat sich der Unterbaldinger Domenic Weinstein im vergangenen Jahr einen großen sportlichen Traum erfüllt. In der neuen Saison legt der 22-jährige Sportsoldat den Fokus verstärkt auf die Straßenrennen. Hier will sich Weinstein einen Namen machen, um perspektivisch bei einem großen Profiteam einen Vertrag zu unterschreiben und damit im besten Fall ein Ticket für die ganz großen Rundfahrten zu bekommen.

Weinstein kehrte im vergangenen Sommer mit Platz fünf in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn aus Brasilien zurück. Für ihn noch immer ein tolles Erlebnis, wenngleich der Blick ausschließlich nach vorne geht. Gegenwärtig gibt Weinstein sein Debüt beim Sechstagerennen in Berlin. "Der Auftakt am Donnerstag lief noch nicht ganz rund. Ich hatte zuerst nicht das richtige Rad und auch in der Abstimmung lief es noch nicht ideal. Aber die Stimmung ist gut und das Sechstagerennen passt ganz gut in meinen Trainingsplan", sagt der Radsportler, der kurzfristig mit dem neuen Partner Hans Pirius die Herausforderung angenommen hat, da sein eigentlicher Partner, Theo Reinhardt, ebenfalls ein Mitglied des deutschen Bahnvierers in Rio, kurzfristig verletzt absagen musste.

Domenic Weinstein hatte schon im Herbst des vergangenen Jahres auf einen Profivertrag bei einem renommierten Team gehofft, doch daraus wurde zunächst nichts. "Es sah eigentlich die ganze Saison über ganz gut aus. Dann haben einige Teams Abstand genommen, da ich zu wenig Erfahrungen für die Straße mitbringe." Weinstein musste schnell akzeptieren, dass die besten Plätze für 2017 in den Teams vergeben waren. Somit wird er zunächst weiterhin für das rad-net Rose Team fahren, für das Weinstein bereits seit 2013 im Sattel sitzt.

Ganz hat der Unterbaldinger den Start bei einer der ganz großen Rundfahrten noch nicht abgeschrieben. Weinstein weiß aber auch, dass er dafür Ergebnisse liefern muss, die ihn für die Top-Teams interessant machen. Schon jetzt freut sich der Sportler auf die Tour de Normandie, die er im März im Trikot der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich fahren wird. Das Rennen zählt zur UCI Europe Tour und ist in die Kategorie 2.2 eingestuft. Auch wenn es in diesem Jahr dort nicht das von Weinstein favorisierte und geliebte Einzelzeitfahren geben wird, so sieht der 22-Jährige doch einige Chancen, um nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Vor allem dann, wenn er von den Trainern mit den nötigen Freiheiten ausgestattet wird. "Wenn du da gute Beine hast, kannst du mit einem Ausreißversuch einiges schaffen. Das ist eine attraktive Rundfahrt um bekannter zu werden."

Zunächst aber will Weinstein mit seinem Partner in Berlin noch einiges reißen. Im Februar steht schließlich ein Trainingslager in Südafrika auf dem Programm. Dem schließen sich einige Straßenrennen in Kroatien an. Die Weltmeisterschaft auf der Bahn im April in Hongkong hat Weinstein indes in Absprache mit seinen Trainern vom persönlichen Terminkalender gestrichen. "Möglicherweise wäre da wieder eine Medaille machbar gewesen, aber ich will mich verstärkt in Richtung Straße orientieren. Schon im vergangenen Herbst haben mir einige Teams gesagt, dass ich zu sehr bahnlastig ausgebildet bin." Ihnen will Weinstein zeigen, dass dieses Urteil nicht zutrifft.

Zunächst aber haben gute Ergebnisse in Berlin Priorität. "Später möchte ich gern mehrere dieser Sechstagerennen fahren." Die Tage in Berlin versprechen gerade am Wochenende viel Aufmerksamkeit. Auf der Bahn hat Domenic Weinstein in seiner noch jungen Karriere schon erreicht. Und da er ein Kämpfertyp ist, wird der sympathische Sportler auch die anderen Ziele anpacken.