Regionalsport Schwarzwald Höhen und Tiefen beim SV Geisingen

Nachholspiele in der Bezirksliga Schwarzwald. Knapper Heimsieg für Hochemmingen

Fußball, Bezirksliga Schwarzwald: Ein Auf und Ab erlebte der SV Geisingen am Osterwochenende. Nach dem Auswärtserfolg am Samstag kassierte die Elf am Montag eine Heimniederlage. Lediglich einen Punkt aus zwei Spielen holte der FV Tennenbronn.

Ostersamstag

SV Grafenhausen – SV Geisingen 1:4 (1:2). Im ersten Abschnitt schaffte es der Gastgeber, das Spiel weitgehend ausgeglichen zu gestalten. Geisingen kam aber durch einen Schuss aus 16 Metern zum 1:0. Das 2:0 fiel per direkt verwandeltem Freistoß. Nach dem Seitenwechsel führten zwei individuelle Fehler der Grafenhausener zu weiteren Gegentreffern. Der Außenseiter selbst blieb in den zweiten 45 Minuten ohne nennenswerten Torabschluss. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und hatten auch durchgehend mehr Ballbesitz. „Von allen Mannschaften, die ich bislang gesehen habe, sind die Geisinger für mich die Besten der Liga. Sie sind unglaublich gut“, meinte Grafenhausens Trainer Roberto Wenzler nach der Partie. Seine Elf musste sich bereits drei Tage zuvor im Bezirkspokal-Viertelfinale an gleicher Stelle den Geisingern mit 0:2 geschlagen geben. Tore: 0:1 (10.) Marijan Tucakovic, 0:2 (34.) Antonio Zubcic, 1:2 (41.) Florian Haselbacher, 1:3 (64.) Dominik Herfort, 1:4 (69.) Luca Arceri. ZS: 100. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

FC Schönwald – FV Tennenbronn 2:2 (0:0). In der ersten Hälfte hatte der Gast leichte Vorteile, vergab jedoch einige Torchancen. Nach dem Pausentee kam Schönwald besser ins Spiel. Die Tennenbronner verließen zunehmend die Kräfte. Der lange Pokalfight unter der Woche (6:5 nach Elfmeterschießen gegen den SV Obereschach) hatte Spuren hinterlassen. Das 1:0 der Hausherren, knapp 20 Minuten vor dem Abpfiff, war der Dosenöffner für weitere Tore. Julian Kaiser traf mit einem direkt geschossenen Freistoß zur Schönwälder Führung. Zehn Minuten später erzielte Marius Storz das 2:0. Tennenbronn stellte auf Dreierkette um und agierte fortan mit vier Angreifern. Der taktische Schachzug ging voll auf. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit verkürzte Dennis Bastiansen auf 2:1. In einer langen, aber berechtigten Nachspielzeit, sorgte Fabian Pfundstein quasi mit dem Schlusspfiff für den Ausgleich. In den letzten zehn Minuten war es eine Partie auf ein Tor. Das Remis ging in Ordnung, auch wenn der Last-Minute-Gegentreffer für die Schönwälder sehr bitter war. Tore: 1:0 (71.) Kaiser, 2:0 (82.) Storz, 2:1 (87.) Bastiansen, 2:2 (90.+5) Pfundstein. ZS: 170. SR: Garcia Morales (Gutach).

Ostermontag

SV Geisingen – SV Hölzlebruck 0:1 (0:1). Abschnitt eins gehörte dem Tabellendritten, doch Geisingen nutzte seine guten Tormöglichkeiten in der ersten halben Stunde nicht. Zudem verletzte sich Antonio Zubcic und musste ausgewechselt werden. In den zweiten 45 Minuten ergab sich ein ähnliches Bild. Die Geisinger machten das Spiel, während die Gäste mit Kontern stets gefährlich waren. In der letzten Spielminute wäre das Heimteam beinahe zum 1:1 gekommen, das Spielgerät prallte jedoch nur gegen die Latte. Nach 90 Minuten stand ein glücklicher „Dreier“ für Hölzlebruck. Den Geisingern merkte man die zuletzt enorme Belastung an. Tor: 0:1 (38.) Marc Grieshaber. ZS: 160. SR: Samuel Kalmbach (Villingen). Bes. Vork.: Rot (55.) Geisingen, Gelb-Rot (80.) Hölzlebruck.

FC Hochemmingen – FV Tennenbronn 1:0 (0:0). Beide Seiten kamen in Hälfte eins kaum zu Chancen. Tennenbronn war sichtlich ausgelaugt und versuchte, aus einer defensiven Ordnung heraus zu kontern. Die Hochemminger taten sich schwer und hatten nur wenig Ordnung in ihrem Spiel, sodass keine Freiräume entstanden. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Teams das Engagement. Julian Künstler (50.) vergab die dicke Chance, auf 1:0 für den FC Hochemmingen zu stellen. Der gegnerische Torhüter parierte sensationell. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem es Hin und Her ging. Neun Minuten brachte Künstler die Hochemminger in Führung. Zwei Minuten vor Schluss dann fast noch der Ausgleich: FVT-Kapitän Markus Broghammer vergab die Topchance. Es war alles in allem ein verdienter Erfolg für die Hausherren. Tor: 1:0 (81.) Künstler. Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Valeri Baidin (St. Georgen).