Regionalsport Schwarzwald Hockey-Herren: Gute Leistung wird nicht belohnt

Beide Heimspiele verloren. Villinger Damen feiern Sieg gegen Esslingen

Feldhockey, 1. Verbandsliga: (job) Die Hockey-Herren der SG Villingen-Schwenningen bleiben trotz zweier passabler Leistungen am Doppelspiel-Wochenende punktlos und warten nun seit sieben Spielen auf einen Sieg. Für das abstiegsbedrohte Team der beiden SG-Trainer Philipp Bauer und Harry Zenzinger eine frustrierende Situation, die jedoch noch nicht aussichtlos ist. „Zuletzt Stuttgart, jetzt Bietigheim und Konstanz – das sind die stärksten Teams der Liga. Gegen alle haben wir uns teuer verkauft. Noch ist alles drin“, sagte Zenzinger.

SG Villingen-Schwenningen – HC Konstanz 0:3 (0:2). Bereits am Freitagabend empfingen die Doppelstädter das „Team der Stunde“, das mit drei Kantersiegen zuletzt viel Selbstvertrauen gesammelt hatte. Trotzdem rechnete man sich bei der Spielgemeinschaft Außenseiterchancen aus. Das Hinspiel hatte die Elf von Zenzinger/Bauer mit 4:3 gewonnen – bis dato der letzte Sieg überhaupt. Die Anfangsminuten der Partie gehörten den Gästen, die mit ihrer zielstrebigen Spielweise schnell an den SG-Schusskreis kamen. Folgerichtig erzielte Konstanz nach einer langen Ecke das 0:1 (21.). Noch vor der Pause nutzte der Gast vom Bodensee die nächste schön herausgespielte Gelegenheit zum 0:2 (29.). Die Gastgeber drängten auf den Anschlusstreffer, doch auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Versuche erfolglos. Das dritte Gegentor fiel nach einer Strafecke eine Viertelstunde vor Schluss (56.).

SG Villingen-Schwenningen – Bietigheimer HTC 0:2 (0:1). In der zweiten Begegnung am Wochenende traf die Spielgemeinschaft auf Tabellenführer Bietigheim. Auf dem Naturrasen im Villinger Friedengrund erwischte die Spielgemeinschaft einen guten Start. Flügelstürmer Tobias Dietz tauchte vor dem Bietigheimer Torwart auf und verpasste um haaresbreite die Führung für die Gastgeber (7.). Villingen-Schwenningen hatte zwar mehr Spielanteile, geriet aber durch eine Strafecke mit 0:1 in Rückstand (24.). Noch vor der Pause hatte Mittelstürmer Konstantin Schaller die Doppel-Chance zum Ausgleich. Der erste Versuch und der anschließende Nachschuss fanden aber nicht den Weg ins Tor (31.).

Den Seitenwechsel zur zweiten Halbzeit verschliefen die Hausherren komplett. Mit dem Anspiel kassierten sie eine Strafecke. Nur eine Minute später lag der Ball erneut im Tor, nachdem Bietigheim über links in den Schusskreis eindrang und leichtes Spiel zum 0:2 hatte (37.). In der Folge zog sich der Favorit zurück und verwaltete das Geschehen. Die Spielgemeinschaft steckte nicht auf und hatte einige Möglichkeiten zum Anschluss. Ein Tor wollte den Gastgebern aber nicht gelingen. „Die beiden Partien zeigen den elementaren Unterschied zwischen uns und den anderen Teams. Sie schießen die Tore, wir nicht. Trotzdem dürfen wir nicht verzagen. Gegen Heidenheim kommende Woche versuchen wir es wieder“, sagte Philipp Bauer.

Es spielten: Tobias Schuster, Marc Hensel – Jonas Maier, Dominik Nopper, Thomas Markuleski, Oliver Oehrle – Marc Kling (C), Joshua Bruns, Marius Stadler, Peter Simon, Thorsten Schorer – Christian Hauser, Marcel Rohrer, Tobias Dietz, Konstantin Schaller, Dominik Cronemeyer.

Birte Scholz erzielt Siegtreffer

2. Verbandsliga Damen: Die Villinger Hockey-Damen sicherten sich mit einem 3:2-Heimsieg gegen den HC Esslingen drei Punkte und kletterten auf den vorletzten Tabellenplatz. Nach zwei knapp verpassten Chancen nutzte Malena Nopper die Verwirrung der Esslinger Gäste in der 7. Minute und schob den Ball ins Tor, während Esslingen noch auf den Pfiff und eine anschließende Ecke spekulierten. Nach einem nicht konsequent geklärten Ball gelang den Gästen der Ausgleich. Kurz vor der Pause brachte Katharina Furtwängler Villingen nach einem starken Zuspiel erneut in Führung und erzielte den 2:1-Halbzeitstand.

Im zweiten Durchgang hatte Villingen zunächst zwar mehr vom Spiel, musste aber dennoch in Unterzahl den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Als entscheidend erwies sich schließlich die letzte Aktion des Spiels, in der die HCV-Damen eine Strafecke provozierten. Sie nutzten diese Gelegenheit, um das Spiel in der Schlussminute endgültig für sich zu entscheiden. Im Schusskreis schaltete Birte Scholz von allen Spielerinnen am schnellsten und erzielte den umjubelten 3:2-Entstand. „Es war ein spannendes Spiel mit einem glücklichen Ende für meine Mannschaft. Ich bin stolz auf das Team, das bis zum Ende gekämpft und immer an den Sieg geglaubt hat“, sagte HC Villingens Trainer Christian Hauser.