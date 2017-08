Regionalsport Schwarzwald Hochklassiges Starterfeld

Am Sonntag Radrennen in Donaueschingen. „Großer Preis der Sparkasse Schwarzwald-Baar“

Radsport: (daz) Dem RSC Donaueschingen ist es gelungen, für das eigene Radrennen am kommenden Sonntag wieder ein qualitativ hochwertiges Teilnehmerfeld zu gewinnen. Mit den Racing Students, dem RSC Kempten sowie Top-Fahrern aus der Schweiz haben sich Sportler angemeldet, die hochklassigen und spannenden Radrennsport erwarten lassen. Das Rennen der A/B/C-Klasse und Elite KT auf dem Donaueschinger Kasernengelände wird am Sonntag um 14.15 Uhr als Kriterium gestartet. Zu den Favoriten gehört Christoper Schmieg (Steinbach), der schon zweimal in Donaueschingen gewann und nun das Triple anstrebt. Das Hauptrennen wird über 60 Runden und 72 Kilometer ausgefahren.

„Wir hatten im vergangenen Jahr in allen Rennen 110 Fahrer. Aktuell liegen 125 Anmeldungen vor. Mich erfreut nicht die quantitative Steigerung, sondern die Qualität der Fahrer. Bessere gibt es in Baden-Württemberg im Amateurbereich fast nicht“, sagt RSC-Vorstandsmitglied und Betreuer Bruno Wischnewski.

Die Donaueschinger selbst werden mit neun Fahrern aus dem Team RSC an den Start gehen, aber wohl nur Außenseiterchancen besitzen. „Wir wollen versuchen, Fahrer in möglichen Ausreißergruppen zu platzieren. Sollten uns dann bei den Prämiensprints noch einige Punkte gelingen, wäre das großartig“, ergänzt Wischnewski. Viele der angemeldeten Fahrer haben sich gerade auf diese Art der Kriterien spezialisiert, weshalb Wischnewski ergänzt: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das schnellste Rennen geben wird, das es bislang in Donaueschingen gab.“

Gefahren wird einmal mehr um den „Großen Preis der Sparkasse Schwarzwald-Baar“. Der 1,2 Kilometer lange Rundkurs ist mit Steigungen und Kurven gespickt. Alle zehn Runden wird es zusätzliche Prämiensprints geben, die mit finanziellen Anreizen verbunden sind. Zusätzlich gibt es weitere Sprints um attraktive Preise. „Dank unserer Sponsoren ist es uns gelungen, viele Preise und Geldprämien anzubieten. Für die Fahrer ist das ein großer Anreiz, denn wir bieten höhere Preisgelder als bei vergleichbaren Rennen“, ergänzt Wischnewski. Keine Meldungen gab es von anderen Radsportvereinen aus dem Kreis.

Der Renntag beginnt um 9 Uhr mit einem Rennen der Altersklasse U 11 über 8,4 Kilometer. Erstmals dürfen ab 11.45 Uhr auch Hobbyfahrer ohne Lizenz auf dem abgesperrten Kurs in einer eigenen Klasse 24 Kilometer und 20 Runden fahren. Anmeldungen dazu sind bis eine Stunde vor dem Rennen, noch möglich. Mitzubringen haben Interessenten nur ein funktionstüchtiges Rad und einen Helm. „Wir wollen noch mehr Hobbyfahrer einbinden, die richtiges Renn-Feeling erleben möchten. Jeder darf starten“, sagt Wischnewski.

Unverzichtbar bei der Organisation und Vorbereitung des Rennens ist für Wischnewski die Unterstützung der Soldaten des Jägerbataillons in Donaueschingen. „Wir haben eine sehr gute und kooperative Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Soldaten. Wenn man bedenkt, dass wir eine öffentliche Veranstaltung in einem militärischen Bereich abhalten, so ist das schon eine ganz besondere Situation. Wir können den Männern und Frauen des Jägerbataillons nicht genug danken. Auch für sie ist dieser Tag eine besondere Herausforderung.“ Zudem hoffen die Verantwortlichen, dass das Rennen eine größere Kulisse an Zuschauern anlockt, denn eine derartig hochrangige Radsportveranstaltung gibt es so schnell nicht wieder.

Zeitplan:

9 Uhr: Schüler U 11/U13 (7 Runden)

9.35 Uhr: Junioren/Senioren (40 Rd.)

11.05 Uhr: Schüler U 15 (15 Runden)

11.45 Uhr: Hobbyfahrer (20 Runden)

12.05 Uhr: Sparkassen-Nachwuchs-Cup

13.15 Uhr: Jugend/Juniorinnen (25 R.)

14.15 Uhr: Elite KT und A/B/C-Klasse (60 Runden )

Rundenlänge = 1,2 km