Regionalsport Schwarzwald Hochkarätige Gegner fordern FC 08 Villingen

Fußball-Verbandsliga: Die Nullachter starten am 11. Januar mit der Vorbereitung auf die Restsaison in der Verbandsliga

Die Fußballer des FC 08 Villingen steigen am Mittwoch, 11. Januar, in die Vorbereitung für die Restsaison ein. Um sich für den heißen Kampf um die Meisterschaft bestmöglichst zu präparieren, haben sich die Nullachter hochkarätige Testspielgegner ausgesucht. Drei Oberligisten, ein Verbandsligist und zwei Schweizer Nachwuchsteams werden die Gegner der Villinger im Januar und Februar sein. „Unser Trainer Jago Maric hat sich ganz bewusst starke Mannschaften ausgesucht. In diesen Spielen werden wir sehen, wie weit wir tatsächlich sind und wo wir eventuell ansetzen müssen“, sagt FC 08 Villingens Sportlicher Leiter, Martin Braun.

Zum Trainingsauftakt werden Damian Kaminski, Manuel Stark und Gina-Luca Reho, die während der Vorrunde alle einen Kreuzbandriss erlitten, noch nicht mit dabei sein. „Am ehesten könnte am 11. Januar Gianluca Serpa auf dem Platz stehen“, sagte Braun. Serpa zählt ebenfalls zu den Langzeitverletzen, laboriert aber nicht an einem Kreuzbandriss.

Über den Jahreswechsel nimmt der Villinger Verbandsligist an den Hallenturnieren der TSG Balingen und CFE Independiente Singen (beide am 30. Dezember) teil und ist auch beim „Budenzauber“ des SC 04 Tuttlingen (7. Januar), FC Radolfzell (8. Januar) und beim großen Hallenturnier des FC Bad Dürrheim (15. Januar) am Ball.

Testspiele sind gegen die TSG Balingen (Samstag, 21. Januar), gegen die U21 des FC St. Gallen (Mittwoch, 25. Januar), gegen den SV Oberachern (Sonntag, 29. Januar), in Waldshut gegen die U21 der Grasshoppers Zürich (Samstag, 4. Februar), beim FC Rielasingen (Freitag, 10. Februar) und beim Bahlinger SC (Samstag, 11. Februar) geplant. Am Samstag, 18. Februar, wird die Punktspielrunde mit einer Heimpartie gegen den SC Pfullendorf fortgesetzt. (daz)