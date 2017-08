Regionalsport Schwarzwald Hettich und Herrmann siegen erneut

Gute Beteiligung beim 40. Schönwälder Waldlauf. Ehrle-Geschwister gewinnen Schülerlauf

Crosslauf: (ju) Beim 40. Waldlauf des Ski-Club Schönwald am Sonntag war die Beteiligung trotz der Sommerferienzeit mit 190 Meldungen sehr gut. Im Hauptlauf, dem achten und vorletzten Rennen der 19. Intersport-Denzer-Laufserie, waren beide Vorjahresgewinner am Start und liefen erneut zum Sieg. Bei den Damen kam die 26-jährige Sarah Hettich (LG Region Karlsruhe) in 37:15,1 Minuten zum überlegenen Start-Ziel-Sieg. Bei den Herren hatte der 27-jährige Tobias Herrmann (SF Thurner) auf der Strecke etwas mehr Mühe und gewann nach sehr guten 34:16,8 Minuten um 13,4 Sekunden vor dem drei Jahre älteren Jens Eipper (SV Seppenhofen). Auf einen Start in Schönwald hatten der neue Gesamtsieger der Denzer-Cup-Serie Peter Fane (Hüfingen) und sein starker Mitkonkurrent Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon) verzichtet.

Drei Strecken standen in Schönwald auf dem Programm: Der Hauptlauf über zehn Kilometer, das Rennen der Schüler über fünf Kilometer und der Jedermannlauf über 3,3 Kilometer. Alle Teilnehmer gingen gemeinsam beim Franzosenheim oberhalb der Adler-Schanzenanlage ins Rennen. Von Beginn an gingen bei den Startern des Hauptlaufes der erstmals startende Dawit Estifanos (LC Fortuna Oberbaselbiet/SUI), Pokalverteidiger Tobias Herrmann (SF Thurner) und Jens Eipper (SV Seppenhofen) das Rennen forsch an.

Dem gewählten Tempo musste der Wahl-Schweizer Estifanos schon zur Hälfte der Distanz Tribut zollen. Beim Anstieg zur Katharinenhöhe erhöhte Herrmann das Tempo und konnte sich auch von Eipper etwas lösen. Nach Estifanos führte Rainer Sprich (LT Pfohren/M 45) die weiteren Verfolger Felix Davidsen (LF St. Georgen), Lars Maiwald (LT TV Mönchweiler/beide U 20), Valentin Müller (FLG Engen/M 40), Walter Kuß (LT Furtwangen) und Michael Stäb (LT Unterkirnach/beide M 50) an. Bis zum Ziel gab es an dieser Reihenfolge keine Veränderungen mehr.

Herrmann konnte den geringen Abstand bis ins Ziel am Auslauf an der Adler-Schanzen-Anlage zu Eipper auf 13,4 Sekunden vergrößern und freute sich riesig über den erneuten Sieg in Schönwald. Eipper war froh, als Zweiter das beste Saisonergebnis zu verbuchen. Als Dritter und U 20-Bester sorgte Estifanos für eine angenehme Überraschung.

Roman Ulrich (SF Thurner) erkämpfte als Gesamtzehnter den M 35-Sieg und fing Lokalmatador Hans-Jörg Reuter (SC Schönwald) noch um 1,6 Sekunden ab. Als Zwölfter sorgte Pirmin Schobel (LSG Schwarzwald-Marathon) für ein starkes Ergebnis der U 20 Starter. Sieger der M 55 wurde Norbert King (TSV Rottweil/25.) vor Gregor Rombach (LT Furtwangen) und Erster der M 60 Wolfgang Lenz (TV Schonach/22.) vor Roland Fischer (LT Furtwangen/27.). Zum überlegenen M 65-Sieg lief Meinrad Beha (LT Unterkirnach) und in der M 70 Herbert Grieshaber (LT Pfohren). Das Duell der Veteranen in der M 75 entschied Helmut Winterhalder vor dem ältesten Teilnehmer Walter Blessing (beide LT Unterkirnach) für sich.

Bei den Damen erreichte hinter der Siegerin Hettich die jugendliche Gesamtsiegerin der Laufserie, Hanna Bächle (LT Unterkirnach), das Ziel, gefolgt mit zwei Minuten von Martina Fleig (LT Furtwangen/W 45). Als Vierte gewann Isabelle Schiedt (WSG Feldberg) die W 30 und ließ Heidi Rißler (TG Trossingen) um 4,5 Sekunden hinter sich. Es folgte Ingrid Kern (Löffingen/beide W 45) vor der W 40-Besten Beatrice Schneider (Schaffhausen/Schweiz). Marita Rombach (LT Furtwangen) gewann als Achte die W 55, gefolgt von Iwona Klimas-Fehrenbach (Bleibach/W 40) und Caroline Schlenker (LT TV Mönchweiler/W 20) in den Top-Ten. Beste der W 35 wurde Lokalmatadorin Manuela Banic (Schönwald). Die W 50 gewann Kathrin Schwab (LT Pfohren), die W 70 Erika Regitz (TV Denzlingen) und die W 75 Annemarie Vogel (TuS Königsfeld) als älteste Starterin.

Im Jedermannlauf gab es neue Gewinner. Bei den Damen siegte die 13-jährige Lenja Hettich (Post Südstadt Karlsruhe) im Spurt um zwei Sekunden vor der Vorjahressiegerin Cornelia Durst (SV Leingarten). Bei den Herren gewann überlegen der 43-jährige Thomas Bächle (DJK Singen).

Im Schülerlauf lief erneut der 13-jährige Lukas Ehrle (TV Villingen) in 18:39,3 Minuten die Bestzeit. Überraschend gewann bei den Mädchen seine erst zehnjährige Schwester Julia in 19:50,4 Minuten.