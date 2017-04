Regionalsport Schwarzwald Herber Rückschlag für FC Neustadt

1:4-Heimniederlage gegen Mörsch

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SV Mörsch 1:4 (0:2). (bs) In dieser für beide Teams wichtigen Begegnung gegen den Abstieg ging Mörsch als verdienter Sieger vom Platz. Die Gäste spielten von Beginn an aggressiv, während die Einheimischen seltsam gehemmt wirkten. Mörsch stand sehr hoch und ließ Neustadt nicht ins Spiel kommen. Auch nach dem Platzverweis für Gästespieler Dominik Pflugfelder, der in Minute zehn Stefan Ketterer gefoult und Gelb-Rot gesehen hatte, konnten die Hochschwarzwälder aus der zahlenmäßigen Überlegenheit kein Kapital schlagen. Die Mörscher bestimmten weiterhin die Begegnung und legten bis zum Halbzeitpfiff mit einem Doppelschlag zwei Tore vor.

Als Neustadts Torjäger Sam Samma in der 53. Minute der Anschlusstreffer gelang, schöpften die „Blauen“ neue Hoffnung. Peter Schubnell, Josip Katava und Stefan Ketterer hatten weitere Möglichkeiten, um den Ausgleich zu erzielen, der jedoch nicht fallen wollte. Die Entscheidung fiel zehn Minuten vor Schluss, als Kyei das 1:3 erzielte. Mitten in die wütende Schlussoffensive der Hausherren machte Kerling nach einem perfekt vorgetragenen Konter den 1:4-Endstand perekt. Gästetrainer Dietmar Blicker freute sich über den starken Auftritt seiner Elf, die 80 Minuten in Unterzahl gespielt hatte und dennoch als Sieger vom Platz ging. Neustadts Klaus Gallmann sprach ebenfalls von einem verdienten Sieg des SV Mörsch. Tore: 0:1 (34. Klemm), 0:2 (36. Leiss), 1:2 (53. Samma), 1:3 (80. Kyei), 1:4 (90.+1. Kerling); bes. Vork.; Gelbrote Karte: Pflugfelder (10.); ZS: 200; SR: Schmidt (Ortenberg).

FC Neustadt: Gantert, Gutscher, Papa, Weerakkody (41. Katava), Bruhn, Ketterer, Heitzmann, Falkowski (73. R. Schubnell), Maier (73. Mundinger), P. Schubnell, Samma.