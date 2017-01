Hellmer bleibt bei DJK Villingen

Fußball-Landesligist verlängert mit Trainer

Fußball: (daz) Ralf Hellmer wird auch in der kommenden Saison die erste Mannschaft der DJK Villingen trainieren. Hartmut Siegle, sportlicher Leiter der Villinger, bestätigte die Verlängerung mit Hellmer für die Saison 2017/18. „Wir haben unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit aus beiderseitigem Interesse verlängert. Wir wollen keine kurz-, sondern möglichst eine langfristige Verbindung mit Ralf Hellmer“, sagt Siegle.

Aktuell ist die DJK Villingen das Landesliga-Schlusslicht und läuft Gefahr, wegen des bereits großen Rückstands in die Bezirksliga absteigen zu müssen. Hellmer, DFB–Trainer mit A-Lizenz, sieht offenbar für die Zukunft gute Perspektiven. „Bei uns rücken einige gute A-Jugendliche nach, mit denen wir einen sofortigen Wiederaufstieg anpeilen würden, sollte es in der Saison nicht zum Klassenerhalt reichen“, so Siegle.

Noch offen ist die Zukunft von Jan Hirsch und Konstantin Konegen, die mit Hellmer ein Trainer-Team bilden. Hirsch wird am Montag die erste Vorbereitungswoche leiten, da Hellmer sich im Urlaub befindet. Er hat aber für die neue Runde noch nicht zugesagt. „Wir sind mitten in den Gesprächen“, so Siegle. Konegen kündigte aus beruflichen Gründen eine Pause an. Offen ist zudem, wer Goran Gavran als Trainer der Kreisliga-Elf beerbt. Siegle: „Wir haben einen Nachfolger bereits im Blick.“