Regionalsport Schwarzwald Hellmer: "Wir spielen auf Sieg"

DJK Villingen in Markdorf

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – DJK Villingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) In Markdorf stehen sich am Sonntag zwei Mannschaften gegenüber, die am ersten Spieltag ohne Punkt und ohne eigenen Treffer vom Platz gegangen sind. Während die Gastgeber in Schonach eine 0:5-Klatsche kassierten, unterlag DJK im Villinger Stadtderby gegen den FC 08 II auf eigenem Platz mit 0:3 Toren. Beide wollen einen Fehlstart mit zwei Niederlagen vermeiden. In der vergangenen Saison gab es in Markdorf ein torloses Unentschieden.

„Wir werden auf Sieg spielen“, kündigt DJK-Trainer Ralf Hellmer an und ergänzt: „Die Auftaktniederlage ist aus den Köpfen der Spieler raus. Sie war kein Stimmungskiller und eher Motivation, es besser zu machen.“ Hellmer hebt aber auch warnend den Zeigefinger. „Wir dürfen Markdorf nicht an dem 0:5 messen. Die Mannschaft ist besser und hat das Potenzial für einen guten Mittelfeldplatz.“

Kein Zweifel: Potenzial hat auch die Villinger Mannschaft, in der zum Auftakt noch einige Stammspieler fehlten, nun aber wohl wieder zur Verfügung stehen. Hellmer: „Einige Spieler waren nur eine Woche im Urlaub, andere drei. Da werde ich mir erst einmal einen Überblick über den Fitnessstand der Jungs verschaffen.“ Im Kopf habe er bereits eine Anfangsformation, zu der sich der Trainer im Vorfeld allerdings nicht äußern möchte.

Steigerungspotenzial sieht der DJK-Trainer vor allem im Umschaltspiel nach hinten. Hier gelte es auch im Kopf schneller umzuschalten und neue Spielsituationen zu verinnerlichen. Klappt es auch noch mit einer besseren Chancenauswertung, sollte Hellmers Zielsetzung in Markdorf durchaus umsetzbar sein.