Heitzmann neuer Co-Trainer

Personalwechsel beim Verbandsligisten FC Neustadt

Fußball-Verbandsliga: (daz) Nachdem, wie bereits berichtet, der 32-jährige Benjamin Gallmann in der kommenden Saison als alleiniger Cheftrainer beim FC Neustadt unabhängig von der Spielklasse arbeiten wird, wurde jetzt auch ein Co-Trainer für die Saison 2017/18 gefunden. Der 29-jährige Florian Heitzmann übernimmt den Job. Heitzmann ist ein Eigengewächs des FC Neustadt und kam nach seinen Stationen SC Freiburg und FV Donaueschingen als Spieler in der Saison 2012/2013 zurück. „Als Antreiber im Mittelfeld und Kapitän der Meistermannschaft von 2015/2016 leistete er bereits vorbildliche Dienste für seinen Verein. Er wird ebenso unabhängig von der Spielklasse in der neuen Saison an der Seite von Benjamin Gallmann als Co-Trainer, aber auch als Spieler zur Verfügung stehen“, sagt Rolf Eckert, sportlicher Leiter und Vize-Chef beim FC Neustadt.

Der Spielerkader des FC Neustadt für die kommende Saison soll in den nächsten Wochen komplettiert werden. Ein Großteil des derzeitigen Kaders hat bereits die Zusage gegeben. Nachdem mit Winter-Neuzugang Christian Feger (24) bereits ein Perspektivspieler gewonnen wurde, werden auch die Eigengewächse Eugen Baibarak (21) und Björn Fischer (20) von der zweiten in die erste Mannschaft aufrücken.