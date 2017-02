Heinz Jäger rundum zufrieden

Gutmadinger mit gelungenem Trainingslager

Fußball: (daz) Als Gewinn und großen Fortschritt bezeichnet Heinz Jäger, Trainer des Landesligisten FC Gutmadingen, das von seiner Mannschaft absolvierte dreitägige Trainingslager in der Schweiz. „Wir hatten sehr gute Bedingungen und haben nahezu alles abgearbeitet, was wir uns vorgenommen haben“, resümiert Jäger. Er habe an den drei Tagen die Belastungen optimal verteilen können. In einem Testspiel gegen eine personell verstärkte U 23 des FV Ravensburg musste sich Gutmadingen zwar mit 1:5 geschlagen geben, dennoch war Jäger „mit den 90 Minuten nicht unzufrieden“. Nicolai Haves erzielte den Gutmadinger Treffer. „Ich bin mir sicher, dass wir neben taktischen Verbesserungen auch viel Selbstvertrauen mitgenommen haben, um beim Ligastart eine kleine Aufholjagd zu starten“, ergänzt Jäger. Am Samstag steht ein weiteres Testspiel der Gutmadinger bei der Spvgg. Schramberg an.