Donaueschingen Heimvorteil für Neckar Hammers

Fellbach Warriors zu Gast in Schwenningen

American Football, Landesliga: Die Fellbach Warriors sind am Samstag (16 Uhr) im Schwenninger Naturparkstadion zu Gast bei den Neckar Hammers. Die Gastgeber wollen nach der Neiderlage von vergangener Woche punkten. Die Fellbach Warriors reisen als Tabellenschlusslicht an. In vier Spielen gingen sie bisher dreimal als Verlierer vom Platz. Dennoch präsentiert sich die Liga immer noch ziemlich ausgeglichen. Die Neckar Hammers stehen auf Rang drei im Sechserfeld und wollen im zweiten Heimspiel der Saison punkten. Unser Bild zeigt Fabian Haßforther (mit Ball) und Daniel Weißer. Bild: Roger Müller