Heimsieg denkbar knapp verpasst

FC Bad Dürrheim kassiert gegen Offenburger FV 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – Offenburger FV 2:2 (2:1). (daz) Denkbar knapp hat der FC Bad Dürrheim am Samstag seinen zweiten Saisonsieg verpasst. Die Kurstädter dürfen das Unentschieden gegen den Oberliga-Absteiger jedoch dennoch als Erfolg werten. In der Nachspielzeit gelang den Gästen der späte Ausgleich, nachdem die Kurstädter zuvor zweimal in Führung lagen.

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Nach der Pause hat dann nicht mehr alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir wollten schon im Mittelfeld pressen und schnelle Angriffe spielen. Vor dem Hintergrund der nicht so guten Vorbereitung und der vielen urlaubsbedingten Ausfälle in den ersten Spielen sind wir jetzt schon fast weiter, als ich zunächst erhofft hatte“, resümierte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu.

Gästetrainer Kai Eble bezeichnete die ersten 30 Minuten seiner Elf als „katastrophal“ und ergänzte: „Vielleicht bin auch ich ein zu hohes Risiko gegangen. Mit der Umstellung auf eine Vierer-Abwehrkette lief es bei uns besser. Zuvor sind wir in keinen Zweikampf gekommen. Da war uns Bad Dürrheim um einiges voraus.“

Die Bad Dürrheimer versteckten sich vom Anpfiff weg nicht. Vor allem Nico Tadic agierte sehr offensiv und brachte sich in gute Abschlusspositionen. Auf der anderen Seite verhinderte Schlussmann Jonas Kapp (9.) gegen Geller einen möglichen Rückstand. Als sich Abdullah Cil (16.) schön gegen zwei Gegenspieler durchgesetzt hatte, passte er auf Tadic. Der stand goldrichtig und verwandelte zur 1:0-Führung. Fast schon im Gegenangriff gelang Offenburg der Ausgleich. Den Schuss von Petereit klärte Dimitri Bärwald einige Millimeter vor der Torlinie. Während das noch eine gute Chance für die Gäste war, entstand der Ausgleich aus einer eher harmlosen Situation. Ein Heber in Richtung Tor erwischte Kapp völlig unvorbereitet. Er stand zu weit vor seinem Kasten und der Ball senkte sich über ihn ins Netz. Als Torschütze ließ sich Kelbi feiern.

Bad Dürrheim steckte den Gegentreffer schnell weg. Nur 120 Sekunden später war die Führung wieder hergestellt. Mit einem Schuss scheiterte Cil zunächst, doch Ali Sari nutzte die zweite Möglichkeit zum 2:1. Es hätte sogar noch besser kommen können. Nach einer schönen Kombination traf Akgün (35.), doch der Torjäger stand zuvor abseits, sodass der Treffer nicht zählte. Zwischendurch hatte Offenburgs Feger einen guten Abschluss.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Geschehen nahezu komplett in die Hälfte der Bad Dürrheimer, die nur zu gelegentlichen Kontern kamen. Was Offenburg auch versuchte, es klappte nicht. Einerseits stand die Abwehr der Kurstädter gut, andererseits war Kapp da, wenn er gefordert wurde. Und nicht zuletzt hatten die Gäste auch kaum Ideen, um den Riegel zu knacken. So sah ihr Spiel bis zum Strafraum gut aus, doch mehr ging nicht. Als es ganz nach einem Dürrheimer Sieg aussah, traf Gür in der Nachspielzeit doch noch zum 2:2-Ausgleich.

Tore: 1:0 (16:) Tadic, 1:1 (23.) Kelbi, 2:1 (25. Sari, 2:2 (90+2.) Feger; Schiedsrichter: Küchler (Mühlhausen); Zuschauer: 110.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Altinsoy, Detta, Ourotagba, Bärwald, Mladenovic, Mladoniczky (62. Gandi), Schaplewski, Tadic (26. Akgün), Sari (54. Woelke), Cil (73. Bah).