Harte Nuss für Landesliga-Spitzenreiter

TV St. Georgen gastiert beim TV Pfullendorf. Mit viel Selbstvertrauen zum Tabellenvierten

Handball, Landesliga Herren: TV Pfullendorf – TV St. Georgen (Samstag, 20 Uhr). (fla) Die St. Georgener Handballer stehen vor einer echten Bewährungsprobe: Im Gastspiel beim Tabellenvierten muss der Spitzenreiter bei einem Verfolger antreten. Eine harte Nuss. Die Gastgeber waren bis zum vergangenen Wochenende mit zwei Zählern Rückstand härtester Konkurrent der Bergstädter. Doch dann setzte es eine Derby-Niederlage bei DJK Singen. Die Folge: Die Pfullendorfer haben nun vier Zähler Rückstand auf St. Georgen und sind zum Siegen verdammt, wollen sie noch mal ins Aufstiegsrennen eingreifen.

Im Hinspiel behielten die Schwarzwälder in einem hart umkämpften Spiel knapp mit 19:18 die Oberhand. Klar, dass die Linzgauer auf Revanche sinnen. Beide Mannschaften kennen sich noch aus den vergangenen Jahren, als man bereits einige Duelle in der Südstaffel gegeneinander austrug. Allerdings haben sich die Gesichter in beiden Lagern inzwischen verändert. Beide Teams sind stark verjüngt. Allerdings blieben die Stützen bei den zwei Teams. Auf Seiten der Pfullendorfer sind dies Marcel Lehmann, Felix Staudacher und Torhüter Taha Yaren.

Die St. Georgener erwarten am Samstag einen bis in die Haarspitzen motivierten Gegner, der versuchen wird, den Rückstand auf den Tabellenführer zu verkürzen. Dennoch ist man auf Seiten der Bergstädter voll auf Sieg eingestellt. Nach den zuletzt gezeigten kämpferischen Leistungen strotzt die Mannschaft vor Selbstvertrauen. Trainer Jürgen Herr stellte seine Spieler in den Trainingseinheiten unter der Woche intensiv auf den kommenden Gegner ein. Pfullendorf musste im bisherigen Saisonverlauf nur eine Heimniederlage hinnehmen.

Wichtig wird es sein, dass die Schwarzwälder erneut geduldig und diszipliniert auftreten, in der Abwehr zu gewohnter Stärke finden und die gegeben Torchancen konsequent ausnutzen. Dies war am vergangenen Wochenende vor allem im zweiten Durchgang der Schlüssel zum Erfolg. Herr: „Wir konnten uns in den vergangenen Wochen gut einspielen und sind gerüstet für dieses Spitzenspiel.“ Um in diesem schweren Auswärtsspiel die nötige Rückendeckung von den Fans zu haben, setzt der TV St. Georgen einen Bus ein. Abfahrt am Samstag ist um 17 Uhr am Gasthaus Krone.