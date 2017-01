Handballer bilden neue Spielgemeinschaft

TV Triberg und SG Hornberg/Lauterbach wollen Aushängeschild im Schwarzwald sein

Handball: Am vergangenen Freitag wurde in Spielersitzungen des TV Triberg und der SG Hornberg/Lauterbach die Basis für eine noch engere Zusammenarbeit für die kommende Saison 2017/2018 gelegt. Bereits in den vergangenen beiden Jahren wurde die Jugendarbeit der Vereine aus Hornberg,Lauterbach und Triberg in der JSG mittlerer Schwarzwald erfolgreich zusammengeführt. Eine Spielgemeinschaft über den gesamten Spielbetrieb brächte für alle Partner wesentliche Vorteile.

Die 1. Mannschaft der SG Hornberg/Lauterbach spielt derzeit erfolgreich an der Spitze der Bezirksklasse. Im Reserve- und Nachwuchsbereich gibt es jedoch noch Lücken. Der TV Triberg könnte mit seiner 1. Mannschaft zusammen mit Spielern der 2.Mannschaft aus Hornberg/Lauterbach als erfolgreicher Reservekader in der Kreisklasse A dienen.

Nicht zu vergessen sind die in der Vergangenheit erfolgreichen Spieler der A- und B-Jugend speziell aus Triberger Sicht. Diese können in den kommenden Jahren im Aktivbereich integriert werden und mit dafür sorgen, dass die neue SG ihre kurzfristigen Ziele erreicht. Innerhalb der nächsten drei Jahre soll die 1. Mannschaft in der Landesliga und 2. Mannschaft in der Bezirksklasse etabliert werden. Die neue Spielgemeinschaft (eine genaue Namensbezeichnung wird noch gesucht) will einerder größten Handballvereine im Schwarzwald werden und mit 17 bis 18 Teams und mehr als 200 aktiven Sportlern ein Aushängeschild für den Handballsport in der Region sein.

Diese zukunftsorientierte Entscheidung wurde nun von den beteiligten Vereinen getroffen, um allen Jugendlichen eine Perspektive zu bieten und langfristig höherklassigen Handball bei den Herren (Landesliga) und bei den Damen (Südbadenliga) in der Raumschaft Triberg/Hornberg/Lauterbach zu etablieren.