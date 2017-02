Handball-Derby von vielen Fehlern geprägt

Heimniederlage für TV St. Georgen gegen SG Gutach/Wolfach. Bergstädter spielen unter Normalform

Handball, Landesliga Herren: TV St. Georgen – SG Gutach/Wolfach 22:23 (10:14). (fla) Die Gastgeber erwischten einen schwachen Tag. Dass es bis zum Schluss ein spannendes Derby blieb, war auch den Gästen zu verdanken, die es den Bergstädtern phasenweise gleich taten und nicht zu ihrer Normalform fanden. 250 Zuschauer sahen 60 Minuten lang ein von Kampf, Krampf und vielen Fehlern geprägtes Schwarzwald-Derby.

Die Voraussetzungen für ein packendes Derby waren gut. Die Gastgeber wollten Ihren Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigen und die Gäste mit einem weiteren Sieg den Anschluss an das Mittelfeld schaffen und den Abstand zur Gefahrenzone vergrößern. Die Spielgemeinschaft erwischte den besseren Start. Der Tabellenführer fand nicht ins Spiel. Viele Fehlwürfe und technische Fehler prägten das Angriffsspiel der Bergstädter. Außerdem lief SG-Torhüter Claudius Baumann zur Höchstform auf. So stand es nach neun Spielminuten 0:4 aus St. Georgener Sicht. Die Gastgeber fanden kein Mittel gegen die starke Gästeabwehr. Gelangte der Ball doch einmal Richtung Tor, standen Baumann oder Pfosten im Weg. Mitte der ersten Halbzeit versuchte TVS-Trainer Jürgen Herr durch eine Auszeit seine Mannschaft neu einzustellen. Die Ansprache zeigte Wirkung. Die Gastgeber kamen nun zwar besser ins Spiel, konnten den Rückstand aber nur minimal verkürzen. So ging es mit einer verdienten 14:10 Führung der Gäste in die Halbzeitpause. „Wir haben in den ersten 30 Minuten im Angriff zu viele Fehler gemacht und zu viele Chancen vergeben, darunter auch zwei Siebenmeter. In der Abwehr haben wir den Rückraum fast nicht in den Griff bekommen“, sagte ein sichtlich unzufriedener TVS-Trainer Jürgen Herr.

Der Start in den zweiten Durchgang verlief für die Bergstädter optimal. Es schien, als hätte Trainer Herr in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden. Die neue 3:3-Abwehrformation stellte die Gäste vor große Probleme und provozierte einige Fehler. Zwischen der 40. und 45. Minute drehten die Gastgeber durch vier Treffer in Folge das Spiel. Aus einem 14:17-Rückstand machte der TVS eine 18:17-Führung. Das Spiel schien nun zu kippen. Doch die Gastgeber nutzten ihre Chancen nicht. Zu überhastet wurden die in der Abwehr gewonnenen Bälle im Gegenzug weggeworfen und brachten so die Gäste immer wieder in Ballbesitz. So drehte die Spielgemeinschaft das Duell wieder auf 20:18 zu ihren Gunsten.

Das Spiel wogte in den Schlussminuten hin und her. Als die Gäste knapp 60 Sekunden vor dem Ende das 23:21 erzielten, war dies allerdings die Vorentscheidung. Am Ende gewann der Tabellenneunte dieses Derby verdient mit 23:22. „Wir haben in der entscheidenden Phase im Angriff zu eigensinnig agiert und sind nicht als Mannschaft aufgetreten. Wir haben nicht annähernd zu unsere Normalform gefunden“, sagte St. Georgens enttäuschter Co-Trainer Sven Waßmer.

TV St. Georgen: Thomas Schwer, Jannik Kaltenbach (Tor); Theo Assfalg, Dominik Vetter, Niclas Grießhaber (2), Jan Linhard (1), Jonas Herrmann (4/2), Mario Müller, Paul Assfalg (8/6), Stephan Lermer, Manuel Bürk (7).