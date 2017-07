Donaueschingen Hammers stürmen an die Spitze

Hammers stürmen an die Spitze

Footballer aus Schwenningen mit deutlichem Heimsieg gegen Kornwestheim

American Football, Landesliga: Neckar Hammers- Kornwestheim Cougars 25:7 (0:0, 6:7, 12:0, 7:0). (rom) Mit ihrem deutlichen Heimsieg kletterten die Schwenninger Footballer an die Tabellenspitze der Landesliga. Es war zugleich der vierte Sieg im sechsten Saisonspiel.

Nach dem ersten Durchgang sah es noch nicht ganz so gut aus für die Neckar Hammers. Sie fanden überhaupt nicht ins Spiel und mussten ihre Versuche nach Raumgewinn immer wieder mit Punts beenden. Die Gäste aus Kornwestheim konnten zwar im ersten Abschnitt auch nicht punkten. Zu Beginn des zweiten Viertels nutzten die Cougars ihre Feldvorteile aber zu einem Touchdown. Nach erfolgreichem Zusatzkick stand es 7:0 für Kornwestheim.

Die Hammers schafften nach einer Interception, der ein Touchdown durch Armin Rak folgte, zwar den 6:7-Anschluss, doch Kicker Benjamin Breuer erwischte nicht seinen besten Tag und es blieb beim knappen Rückstand.

Beim „Pausentee“ der Schwenninger wurden die Worte etwas deutlicher. Die Hammers gewannen im dritten Durchgang immer mehr die Oberhand. Breuer, der an diesem Tag nicht unbedingt seine Kickerqualitäten ausspielen konnte, war es dann, der sein Team mit einem Touchdown zum 12:7 erstmals in Führung brachte. Doch wieder wurde der Zusatzkick geblockt. Kurz darauf standen die Neckarstädter erneut gefährlich nahe an der Endzone der Gäste. Quarterback Deniz Sengün ließ es sich nicht nehmen, den nächsten Touchdown selbst zu legen. Auch dieses Mal war der Zusatzversuch nicht von Erfolg gekrönt.

Mit einer 18:7-Führung für die Neckarstädter ging es in den letzten Abschnitt. Hier spielten nur noch die Gastgeber. Benjamin Breuer erzielte seinen zweiten Touchdown. Dieses Mal war er auch beim Zusatzkick erfolgreich und traf zum 25:7-Endstand.