Hammer-Restprogramm für den FC Schönwald

Rückblick auf den 27. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Spitzenteams lassen Punkte liegen

Fußball-Bezirksliga: (daz) Keinem der drei Top-Teams aus Königsfeld, Obereschach und Geisingen gelang am 27. Spieltag ein Sieg. Somit deutet alles darauf hin, dass Königsfeld und Obereschach die ersten zwei Plätze unter sich ausmachen werden. Geisingen kann am Mittwoch im Nachholspiel die Lücke zu den zwei vorn platzierten Teams auf fünf respektive sechs Zähler reduzieren, doch bei dann nur noch drei Spielen müsste schon viel passieren, um ganz oben einzugreifen. Am Tabellenende scheint Grafenhausen als erster Absteiger festzustehen.

Bereits am Samstag erfuhren die Spieler des FC Königsfeld von der Nullnummer des Verfolgers Obereschach in Dauchingen. Die Chance war groß, den Vorsprung auf vier Punkte auszudehnen, doch Königsfeld unterlag in Pfaffenweiler mit 2:3. „Wir sind einerseits noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Andererseits ärgern wir uns natürlich, dass wir einige große Möglichkeiten haben liegen lassen“, sagt Spielertrainer Jörg Holik. Er macht sich dennoch wenig Sorgen. „Wir haben gut gespielt. Eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, aber auch viele liegen gelassen. Noch haben wir alles in der eigenen Hand“, so Holik. Seine Elf spielt noch gegen Dauchingen, in Schönwald und gegen Hochemmingen. Bei der Heimstärke der Königsfelder keine schlechte Ausgangsposition.

Nicht eine der vergangenen vier Partien gewann der SV Obereschach. Nur zwei Unentschieden in diesen 360 Minuten kosteten nicht nur die Tabellenführung, sondern auch die Rückeroberung. „Nach drei nicht so guten Partien haben wir in Dauchingen eine ordentliche Leistung gegen einen starken Gegner gezeigt. Nach zuletzt 13 Gegentreffern in vier Spielen sind wir alle froh, dass diesmal die Null stand“, bilanziert Trainer Mario Bibic. Für ihn gibt es weiterhin einen Titeldreikampf. „Ich rechne auch Geisingen noch dazu.“ Obereschach spielt noch gegen Schönwald, in Hochemmingen und gegen Bonndorf.“ Bibic hat sich längst auch die Tabelle der Bezirksliga Bodensee einmal genauer angesehen, denn möglicherweise muss seine Elf gegen den dortigen Vizemeister in den Landesliga-Aufstiegsspielen antreten.

Die 2:4-Niederlage am Sonntag in Immendingen kostete den SV Geisingen wohl die letzte Chance, noch einmal ganz oben anzugreifen. Für Spielertrainer Marijan Tucakovic ist klar: „Das war es für uns.“ Tucakovic will seinen Spielern, die noch die 90 Pokalminuten vom Mittwoch in den Beinen hatten, keine Vorwürfe machen. „Die Jungs haben alles gegeben und alles versucht. Schade, denn mit einem Sieg und drei möglichen Punkten am Mittwoch gegen Schönwald hätten wir noch einmal einen Angriff gestartet. So aber ist der Rückstand zu groß. Da sind wir ganz realistisch.“ Er wird seine Mannschaft für die restlichen vier Partien noch einmal richtig motivieren, bevor das letzte große Ziel angepackt wird. „Wir wollen den Bezirkspokal holen“, fügt Tucakovic an. Der Spielertrainer feierte in der vergangenen Woche noch einen ganz persönlichen Erfolg. Tucakovic darf sich jetzt UEFA-lizenzierter Trainer nennen, nachdem er alle Prüfungen in der Ausbildung bestand.

Mit dem 4:3-Erfolg in Obereschach und dem 3:2-Heimsieg gegen Königsfeld hat der FC Pfaffenweiler binnen einer Woche zweimal den Tabellenführer bezwungen. „Ich kann vor der Einstellung der Jungs nur den Hut ziehen. Wir haben einmal mehr eine großartige Moral bewiesen. Die Jungs spielen befreit auf und es macht einfach Spaß, ihnen zuzuschauen“, betont Trainer Carmine Italiano. Die Ergebnisse zeigen, dass für Pfaffenweiler sogar mehr möglich gewesen wäre. „Den aktuellen fünften Platz möchte ich gern über die Ziellinie bringen“, hofft Italiano, der im Sommer zum FV Tennenbronn wechselt.

Als Punktgewinn bezeichnet Klaus-Peter Bach, sportlicher Leiter beim FC Schönwald, das 2:2 auf eigenem Platz gegen Hölzlebruck. „Dieser Gegner liegt uns einfach nicht. Wir haben in der Vergangenheit gegen Hölzlebruck immer hoch verloren. Daher könnte der Punkt noch wertvoll sein“, ergänzt Bach. Er glaubt weiterhin an den Klassenerhalt. Allerdings warten jetzt auf Schönwald die drei Top-Teams. Am Mittwoch geht es nach Geisingen, dann nach Obereschach und anschließend kommt Königsfeld nach Schönwald, bevor am letzten Spieltag noch eine Reise zum FV Tennenbronn ansteht. „Wir spielen nicht verrückt. Wir werden die Aufgaben konzentriert angehen“, gibt sich Bach gelassen.

Durch die 1:3-Niederlage in Bonndorf steckt der FC Brigachtal auf dem vorletzten Platz fest. „Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist noch immer da, zumal es auch in der Landesliga gute Ergebnisse gab und es somit möglicherweise nur zwei oder drei Absteiger in der Bezirksliga gibt. Wir glauben weiterhin an den Klassenerhalt „, sagt Coach Massimo Verratti. Er sah auch in Bonndorf ein gutes Spiel seiner Elf, jedoch mit einer Einschränkung: „Wir machen die Tore nicht und treffen nur Aluminium.“ Drei Spiele, die alle in Brigachtal ausgetragen werden, bleiben noch. Die Heimpartie gegen Immendingen, das Derby in Überauchen und zum Abschluss kommt die SG Riedböhringen nach Klengen. „Wir geben nicht auf, wissen aber auch, dass auf uns drei Endspiele warten“, so Verratti.