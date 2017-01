Hallensportfest in Löffingen: Weiter Satz von Anna Reisch in die Sandgrube

100 Leichtathleten aus 20 Vereinen am Start. Normen für Landesmeisterschaften vielfach erfüllt

Leichtathletik: (h) Eine Flut von guten Ergebnissen erzielten die Leichtathleten beim Hallensportfest in den Löffinger Sporthallen. Dabei verbesserte Anna Reisch (DJK Villingen) den Hallenrekord im Weitsprung der U 18. Andere Leistungsträger kamen den bisherigen Bestleistungen aus den letzten 34 Jahren sehr nahe. Vielfach wurden die Normen für die Landesmeisterschaften erfüllt, die in den nächsten Wochen in Sindelfingen und Mannheim ausgerichtet werden. Knapp 100 Leichtathleten aus 20 Vereinen waren am Start.

Bei den Männern setzte sich der Villinger Christof Steiner im Kugelstoßen (13,93 m) sowie der Laufbestzeit (9,83 sek) gleich in zwei Disziplinen an die Spitze. Der Löffinger Max Isele steigerte beim Hochsprung seine persönliche Bestleistung auf 1,90 m. In der Seniorenklasse M 30 glänzte Simon Hoenen vom TV Lenzkirch mit den Siegen im Weitsprung und Fünfersprung sowie mit 11,84 m im Kugelstoßen. In der M 45 empfahl sich Thomas Kaufmann von der LG Baar/TB Löffingen mit 10,89 m im Kugelstoßen für die Landesmeisterschaften der Senioren. Im Hochsprung der M 50 teilten sich Frank Schwarz (LG Radolfzell) und Günther Rodinger (FSV Schwenningen) den Titel mit 1,55 m. In der M 55 überzeugte der Neustädter Hans-Jochen Köpper mit 1,50 m. In der M 60 feierte Manfred Danner vom TV Immendingen Siege im Weitsprung und Sprint.

In der U 18 entschied Jan Horn von der LG Baar/ LV Donaueschingen das Kugelstoßen mit 11,10 m sowie den Sprint mit 10,29 sek zu seinen Gunsten. In der U 16 stellte Johannes Gummich vom TV Villingen mit 4,66 m im Weitsprung bei kurzem Anlauf und beim Hochsprung (1,53 m) seine Sprungfähigkeiten unter Beweis. Alexander Schwörer von der LG Baar/LV Donaueschingen erwies sich als bester Kugelstößer mit 10,41 m, während sein Teamkollege Fabian Spitz den Sprint auf der schnellen blauen Bahn mit 10,69 sek souverän gewann. In der M 14 offenbarte der Löffinger Niklas Leber seine Mehrkämpferqualitäten. Im Kugelstoßen war er bei 10,55 m nicht zu gefährden. Im Weitsprung (4,70 m), Sprint (10,72 sek) und im Fünfersprung (13,15 m) ließ er der Konkurrenz keine Chance. Drei Klassensiege feierte der Lenzkircher Marco Waldvogel in der M 12.

Bei den Frauen imponierte die Lenzkircherin Janice Waldvogel im Kugelstoßen mit einer Weite deutlich über der 12 m Marke, mit 1,55 m im Hochsprung sowie mit 13,75 m im Fünfersprung. Bei den Seniorinnen knüpfte in der W 35 Natascha Wolf von der DJK Villingen im Kugelstoßen (9,89 m) an ihre Vorsaisonergebnisse an. Elke Pleil von der LG Baar/TB Löffingen fand nach 11,90 sek in den beiden Sprintläufen wieder in die Erfolgsspur. Anja Weißer (DJK Villingen) stieß die Kugel bei der W 50 auf 11,07 m.

In der W 20 dominierte Anna Reisch (DJK Villingen) neben ihrem Weitsprungrekord von 4,86 m auch in anderen Disziplinen. Sie sprang nach vier Anlaufschritten beim Fünferhopp die Tagesbestweite ihrer Altersklasse von 14,33 m und kam im Sprintlauf nach 10,84 sek als Erste an der grünen Bremsmatte an. Gleich vier Athletinnen floppten bei der U 18 über die 1,40 m. Christin Rodinger vom FSV Schwenningen übersprang diese Höhe gleich im ersten Versuch und gewann den Wettbewerb vor Larissa Walleser (TV Lenzkirch), Lorena Willmann (LG Eisenbach-Bubenbach) und Hanna Komin (TV Engen). Larissa Walleser gewann das Kugelstoßen mit 11,67 m. In der W 14 siegte Kaderathletin Sina Kaufmann von der LG Baar / LV Donaueschingen mit 9,91 m im Kugelstoßen. Gleich fünfmal präsentierte sich die Löffingerin Lilli Franke als Siegerin in W 13: Ihr bestes Ergebnis erzielte sie im Weitsprung mit 4,53 m.