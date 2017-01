Hallenmarathon in Geisingen: Beide Hauptläufe schon ausgebucht

Veranstaltung vom Lauftreff Pfohren erfreut sich großerBeliebtheit

Leichtathletik: (daz) Damit hatten die Verantwortlichen vom Lauftreff Pfohren nicht gerechnet: Knapp zwei Wochen vor dem 2. Hallenmarathon in der Arena Geisingen am Sonntag, 12. Februar, sind sowohl der Halbmarathon als auch der Marathon komplett ausgebucht. „Wir haben zwischenzeitlich sogar eine Warteliste“, sagt Thomas Schneider, stellvertretender Vorsitzender vom LT Pfohren.

Die jüngste Entwicklung hat die Veranstalter überrascht, nachdem im vergangenen Jahr bei der Premiere 15 Läufer die Marathondistanz und 35 Athleten die halbe Strecke in Angriff genommen hatten. Damals wie jetzt sind die Läufe auf 50 Starter limitiert, um optimale Wettkampfbedingungen zu bieten. Die Nachrücker auf der Warteliste haben nur dann noch eine Chance aufgenommen zu werden, sollten Sportler kurzfristig abspringen oder die Startgebühr nicht bezahlen. Freie Plätze gibt es noch auf den neu ins Programm genommenen Strecken über 10.000 und 5000 Meter sowie beim Schülerlauf über 1000 Meter.

Lars Schweizer siegt in Senftenberg: „Abgeschaut“ haben sich die Pfohrener den Hallenmarathon im brandenburgischen Senftenberg, wo schon seit 2007 ein Hallenmarathon ausgetragen wird. Am vergangenen Wochenende gingen dort zwei Läufer vom LT Pfohren an den Start. Lars Schweizer , im vergangenen Jahr Zweiter bei der Marathon-Premiere in Geisingen, und sein Vereinskollege Lars Winheller drehten in der Lausitz ihre Runden. Schweizer gewann bei 67 Startern die Marathon-Gesamtwertung. Winheller gewann die Altersklasse M 40 im Halbmarathon und belegte im Gesamtklassement den 13. Platz.