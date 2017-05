Regionalsport Schwarzwald Hajduk Villingen in der Aufstiegsrunde

29. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Torspektakel in Neukirch und Unterkirnach

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Tannheim – NK Hajduk Villingen 1:1 (0:1). In einer ausgeglichenen Begegnung brachte Ilija Jozinovic die Gäste mit einem Abstauber in Front. Noch vor der Pause vergab Tannheim einen Elfmeter. Nach dem Seitenwechsel verdienten sich die Tannheimer den Ausgleich durch Maximilian Wolfram, der eine schöne Kombination im Strafraum abschloss. Da der Tabellendritte Triberg verlor, hat Hajduk als Vizemeister die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicher. Tore: 0:1 (29.) Jozinovic, 1:1 (82.) Wolfram. ZS: 250. SR: D. Lamparter (Rottweil). Bes. Vork.: Tannheim vergibt Elfmeter (36.).

FC Fischbach – FV Marbach 0:0. In einer von Taktik geprägten Partie gab es wenige Torraumszenen. Die besten Chancen hatte der Meister aus Marbach durch Mark Brusche per Lattenschuss, Florian Ehmann und Luis Kohlermann. Die Hausherren wurden nur durch Standards gefährlich. ZS: 120. SR: Jonas Hirt (Schönwald).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Gütenbach 5:0 (3:0). Bereits nach zwölf Minuten hatte Dino Stogiannidis mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse gesorgt. Auch in der Folge dominierte die SG die Partie. Julian Lelle, Jona Schäfer sowie Manuel Ohnmacht per Elfmeter sorgten für einen klaren Heimsieg. Tore: 1:0 (4.) Stogiannidis, 2:0 (12.) Stogiannidis, 3:0 (36.) Lelle, 4:0 (50.) Schäfer, 5:0 (74.) Ohnmacht (FE). ZS: 100. SR: Adnan Dracic (Schwenningen).

FC Kappel – VfB Villingen 2:1 (1:0). Nach 15 Minuten sorgte Kevin Kitiratschky per Freistoß für das verdiente 1:0. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften, ehe Steffen Restle einen Konter zum 1:1 abschloss. Mit einer Direktabnahme sorgte Martin Geppert für den späten, aber verdienten Heimerfolg der Kappeler. Tore: 1:0 (15.) Kitiratschky, 1:1 (55.) Restle, 2:1 (82.) Geppert. ZS: 100. SR: Thomas Engel (Furtwangen).

SV Rietheim – FC Königsfeld II 6:1 (5:1). Die Gäste erwischten einen Blitzstart und führten bereits nach wenigen Sekunden. In der Folge zog sich Königsfeld zurück. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Mit fünf Treffern vor der Pause war die Partie früh zugunsten der Rietheimer entschieden. Tore: 0:1 (1.) Dennis Münch, 1:1 (19.) Manuel Geiger, 2:1 (28.) Nico Meder, 3:1 (32.) Geiger, 4:1 (36.) Meder, 5:1 (39.) Stefan Neininger (FE), 6:1 (70.) Alexander Dufner. ZS: 70. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

FC Weilersbach – DJK Villingen II 3:0 (2:0). Weilersbach hatte von Beginn an alles im Griff. Markus Mäder wurde nach neun Minuten mustergültig bedient und schloss überlegt zum 1:0 ab. Kurz vor der Pause erhöhte Emre Karademir per Konter zum 2:0. Mit dem dritten Treffer per Elfmeter machte Mike Baumann in Hälfte zwei alles klar. Die DJK blieb offensiv blass. Tore: 1:0 (9.) Mäder, 2:0 (40.) Karademir, 3:0 (65.) Baumann. ZS: 40. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

Spfr. Neukirch – FC Peterzell 4:3 (2:1). Neukirch begann gut: Patrick Gruber nutzte die erste Chance zur frühen Führung. Danach glich Dennis Haas mit einem Freistoß aus 30 Metern aus. Peterzell drängte in der Folge, die Hausherren trafen aber zum 2:1. In Abschnitt zwei entwickelte sich ein verrücktes Spiel mit drei Platzverweisen. Patrick Gruber erzielte mit seinem dritten Tor per Konter den Siegtreffer. Tore: 1:0 (7.) Gruber, 1:1 (18.) Haas, 2:1 (38.) Nino Colpi, 3:1 (52.) Gruber, 3:2 (60.) Fabian Wall (FE), 3:3 (70.) Wall (HE), 4:3 (76.) Gruber. ZS: 130. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal). Rot: SFN (70.), Gelb-Rot: FCP (55.), (83.).

FC Unterkirnach – FC Triberg 5:4 (2:2). In einem turbulenten Spiel gewannen die Unterkirnacher, weil sie in der Summe weniger Abwehrfehler machten. Ein Dreierpack von Jan Koch sorgte für den überraschenden und wichtigen Heimsieg. Tore: 0:1 (23.) Marc Wunsch, 1:1 (23.) Michael Niggemeier, 1:2 (26.) Marius Scherzinger, 2:2 (43.) Koch, 3:2 (59.) Koch, 4:2 (64.) Marcel Röthele, 4:3 (67.) Scherzinger, 5:3 (69.) Koch, 5:4 (77.) Jerome Boeken. ZS: 100. SR: Fabian Langenbacher (Wolterdingen). Rot: FCT (70.).