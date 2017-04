Regionalsport Schwarzwald "Haben den Gegner im Spiel gehalten." Rückblick auf 21. Spieltag in der Kreisliga A 2

Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Dank einer sehr guten ersten Halbzeit hat sich Spitzenreiter SG Riedöschingen/Hondingen am Wochenende gegen den FC Bad Dürrheim II mit 3:1 Toren durchgesetzt und ist weiterhin auf Titelkurs. „Mir hat nicht gefallen, dass wir nach der Pause über 25 Minuten die Kontrolle verloren haben. Bad Dürrheim hat uns einiges abverlangt und unsere Schwachstellen aufgezeigt“, resümiert Trainer Gerd Hanser. Am Mittwoch in Göschweiler und am Sonntag gegen Gündelwangen warten die nächsten Aufgaben. Hanser: „Erst am Sonntag werde ich etwas zum Rückrundenstart sagen. Vorher gibt es von mir keine Analysen.“

Der FC Bräunlingen wahrte seine Chancen auf einen der ersten zwei Plätze mit einem 3:1-Heimsieg gegen Mundelfingen. Mit den zwei Routiniers Ugur Tad und Orkan Ikiz setzte Trainer Uwe Müller wieder zwei Winterneuzugänge ein. „Beide werden uns in der kommenden Saison noch mehr helfen.“ Müller sah eine Mundelfinger Mannschaft, „die um jeden Meter kämpfte, fit war und sehr gut mitspielte“. Müller sah zwischen der zehnten und 40 Minute einen sehr guten Auftritt seiner Mannschaft, später dann einige Nachlässigkeiten. Mundelfingen verkürzte zum 1:3, doch mehr ließ Bräunlingen nicht zu.

Drei wertvolle Punkte brachte der FC Pfohren beim 2:0-Sieg aus Öfingen mit. „Es ist immer schön, wenn hinten die Null steht. Allerdings hat uns die schnelle Führung nicht die erhoffte Sicherheit gegeben. Wir haben uns viele Fehlpässe und Nachlässigkeiten geleistet. So haben wir den Gegner selbst im Spiel gehalten“, resümiert Trainer Dominic Häring. Er hatte gehofft, dass seine Elf mit einem schnellen 0:2 früh für klare Verhältnisse sorgen würde, musste sich aber noch ein Weilchen gedulden. Er hofft, dass seine Elf die Partie als Lernprozess mitnimmt. „Wir haben nach dem 1:0 zu schnell auf den Verwaltungsmodus umgeschalten. Da müssen wir noch abgebrühter auftreten“, fordert Häring von seiner Mannschaft.

Durch die 0:2-Heimniederlage gegen Pfohren bleibt der SV Öfingen bei drei Punkten nach der Winterpause. „Das frühe Gegentor zum 0:1 hat uns nicht gutgetan. Wir haben danach kein Gegenmittel gegen Pfohren gefunden. Zudem haben wir über 90 Minuten kaum eine echte Torchance herausgespielt“, resümiert Trainer Martin Föhr. Mit aktuell 25 Punkten hat Öfingen noch ein gutes Polster zu den Abstiegsplätzen, aber Föhr warnt: „Mein Blick geht nach unten. Wir sollten versuchen, bald die Grenze von 30 Punkten zu knacken.“

Auch im vierten Spiel nach der Winterpause blieb der FC Hüfingen dank des 2:2-Unentschiedens in Lenzkirch ungeschlagen. „Unterm Strich haben wir zwei Punkte verloren. Lenzkirch hatte bis auf den Treffer zum 1:2 keine richtig gute Chance. Wir haben die Partie dominiert und hätten drei Zähler mitnehmen müssen“, bilanziert Trainer Michael Hägele. Schon nach 20 Minuten führte Hüfingen mit 2:0 und hatte Möglichkeiten zum dritten Treffer, mit dem die Partie wohl entschieden gewesen wäre. Hägele: „Natürlich ist der Start mit einem Sieg und drei Unentschieden in Ordnung. Es hätten aber durchaus mehr Punkte sein können.“ Nun will Hüfingen am Mittwoch gegen Pfohren nachlegen.

Nach einem schnellen 0:2-Rückstand schaffte der SV Göschweiler gegen DJK Donaueschingen II noch in der ersten Halbzeit den 2:2-Ausgleich, ging schließlich aber doch mit einer 2:4-Niederlage vom Platz. „Bitter für uns war, dass ich zur Pause Alexander Kornienko verletzt auswechseln musste. Er ist im Spiel nach vorn eine wichtige Größe in unserem Spiel, was sich in den zweiten 45 Minuten zeigte“, bilanziert Trainer Andrzej Cytacki. Das Lazarett wird somit immer größer. „Ich weiß nicht, wen ich am Mittwoch gegen Riedöschingen aufstellen kann“, verdeutlicht Cytacki. Er wird kein Risiko eingehen, denn die Partie am Samstag beim SSC Donaueschingen ist für ihn bedeutet wichtiger.

Nach zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer brachte der SSC Donaueschingen vom Gastspiel beim FC Löffingen II zumindest einen Punkt mit. „Wir schaffen es nicht, unsere Chancen zu verwerten. Da mir jedoch nahezu die komplette Offensivreihe verletzt ausfällt, muss ich Abstriche machen“, sagt Trainer Jürgen Feuerstein nach dem 1:1. In Löffingen hatte seine Elf genügend Möglichkeiten, „um mit 3:0 in Führung zu gehen“. Allerdings wurde nur eine Chance genutzt. Feuerstein: „Wir zeigen teilweise tolle Spiele. Aber die fehlenden Angreifer sind nicht zu ersetzen. Vor diesem Hintergrund kann das Ziel nur sein, nicht in die Abstiegszone zu rutschen und die direkten Duelle gegen die anderen Kellerkinder zu gewinnen.“