Haaga setzte auf die Freistil-Achse

KSK Furtwangen trifft in Oberliga Südbaden auch auf Teams aus Frankreich

Ringen, Oberliga: Mit gemischten Gefühlen geht Tobias Haaga, Trainer des KSK Furtwangen, in die bevorstehende Saison. „Wir haben eine Mannschaft, die eine sehr gute Rolle spielen kann. Allerdings ist unsere Personaldecke auch sehr dünn. Es darf also nicht viel passieren“, so Haaga. Vor allem aus finanziellen Gründen sei es nicht möglich gewesen, Verstärkungen ins Bregtal zu locken. Somit gibt es bei den Furtwangern praktisch nur zwei Neuzugänge. Youngster Justin Illik kommt vom KSV Tennenbronn und Christian Rusu wechselte vom Nachbarn KSV Vöhrenbach zu seinem Ex-Verein. Der Rumäne ist neben Haaga als Trainer tätig.

Für Haaga ist die Freistil-Achse die große Stärke seines Teams. „Mit Ionut Hamzu, Vincent Kirner, Sascha Weinauge, Felix Pfaff und Jan Furtwängler sind wir hier hervorragend besetzt“, sagt der KSK-Coach. Dagegen gilt der Griechisch-Bereich als Achillesferse der Furtwanger. Deshalb hofft Haaga, dass Marcel Wolber nach seiner Kreuzband-Operation baldmöglichst wieder zurück ist: „Marcel befindet sich im Aufbautraining und steht voraussichtlich in der Rückrunde wieder zur Verfügung.“ Zur einer Stammkraft soll Mike Kromer werden. Haaga: „Er hat einen riesen Leistungssprung gemacht.“

Wie stark die Oberliga in diesem Jahr ist, kann Haaga nur schwer einschätzen. Das ist auch wahrlich nicht einfach. Mit Lutte Selestat und Olympia Schiltigheim II haben die Furtwanger auch zwei Gegner aus dem französischen Elsaß.

Zum Saisonauftakt müssen die Furtwanger am Freitag zum RSV Schuttertal. Acht Tage später steigt das Schwarzwald-Derby bei der Bundesliga-Reserve des SV Triberg. Mit Blick auf die bevorstehenden Wochen hat der Furtwanger Coach vor allem einen Wunsch: „Ich freue mich auf nervenaufreibende Kämpfe.“