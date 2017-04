Regionalsport_Schwarzwald Gutmadinger Sorgen werden größer

Landesliga-Aufsteiger spielt gegen Stockach nur 1:1. Torhüter Burger mit Schulterverletzung

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – VFR Stockach 1:1 (0:1) (sm) Eine über90 Minuten leistungsgerechte Punkteteilung sahen die 200 Zuschauer in Gutmadingen. Bei den beiden Mannschaften war die klare Devise im Abstiegskampf: „Verlieren verboten!“.

In der Anfangsphase wirkten beide Teams nervös. Vor allem den Gutmadingern war anzumerken, worum es ging. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle der Mittelfeldmotoren Taubert und Hirt brauchte die neu formierte Schaltzentrale einige Minuten der Abstimmung. So war es auch ein Fehlpass im Zentrum, der den Stockacher Führungstreffer in der 11. Minute einleitete. Der Ball kam zu Marius Henkel. Dessen präzise Flanke vollendete Sören Reiser per Kopf zum 0:1.

Wenig später wurden die Gutmadinger Sorgen nicht geringer. Torhüter Markus Burger verletzte sich an der Schulter und konnte nicht weiter spielen. Ersetzt wurde er durch den guten Moritz Küssner. In der Folge gab es bis zur Pause keine nennenswerten Torraumaktionen mehr.

Gutmadingens Trainer Heinz Jäger schickte seine Mannen in der 2. Halbzeit mit deutlich mehr Mut auf den Platz. Es gelang nun den Platzherren ein ums andere Mal, die Gäste in Bedrängnis zu bringen. Das Spielgeschehen verlagerte sich mehr und mehr in die Stockacher Hälfte. Die Abwehr um Henry Alika ließ jedoch wenig direkte Torgefahr zu. In der 65. Minute gab es jedoch einen krassen Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft der Gäste. Manuel Huber schnappte sich den Ball und bugsierte ihn ins leere Tor zum 1:1.

Kurze Zeit später hätte der Kapitän der Gutmadinger noch erhöhen können. Eine scharfe Hereingabe von Stein verpasste er knapp. Der Gastgeber versuchte, den Druck aufrecht zu erhalten. Stockach lauerte auf Konteraktionen. Zählbares sprang jedoch für beide Teams nicht mehr heraus.

Tore: 0:1 (11.) Reiser, 1:1 (65.) M. Huber, ZS. 200

FC Gutmadingen: Burger (12. Küssner), Marcel Huber (82. Moser), Götz, B. Huber, Manuel Huber, Glunk (82. Haves), Wehrle, Stein, Riedmüller, Kienzler, Keysan