regionalsport schwarzwald Gutmadinger Hoffnungen sinken

Aufsteiger hat nach Niederlagen wohl nur noch theoretische Chancen auf Klassenerhalt

Fußball-Landesliga: Spvgg F.A.L. – FC Gutmadingen 3:0 (1:0) In der ersten Viertelstunde bestimmte Frickingen die Partie, zeigte jedoch eine mangelnde Chancenauswertung. So wurde die Partie ausgeglichener. In Minute 27 trafen die Gastgeber zur Führung. Nach einem Steilpass schob der schnelle Scheerer ein. Kurz vor dem Seitenwechsel traf Gutmadingen mit einem Kopfball die Querlatte.

Gutmadingen hat zu Beginn der zweiten Hälfte zunächst mehr vom Spiel und war über Konter gefährlich. In Minute 56 machte die SpVgg durch Burgenmeister mit dem 2:0 schon alles klar. Keine fünf Minuten später leitete Burgenmeister das 3:0 durch Krasniqi ein. In der restlichen Spielzeit hatten die Gäste etwas mehr von der Partie, blieben jedoch ohne die zwingenden Chancen. Tore: 1:0 Scheerer (27.), 2:0 Burgenmeister (56.), 3:0 Krasniqi (60.); ZS: 185; SR: Studinger.

FC Gutmadingen – FC Singen 1:2 (1:1). (mos) Am verregneten Maifeiertag fanden etwa 150 Zuschauer den Weg auf das Gutmadinger Sportgelände. Von Beginn an bekamen sie ein gutes Landesligaspiel zwischen zwei ausgeglichenen Mannschaften zu sehen. Gutmadingen holte sich Sicherheit über viel Ballbesitz, die technisch und taktisch versierten Gäste standen geordnet und ließen kaum Torchancen zu.

Höhepunkte der ersten Hälfte waren die beiden Tore. Benjamin Huber wurde regelwidrig zu Fall gebracht. Den Strafstoß verwandelte Torjäger Manuel Huber sicher zur 1:0-Führung. Die Gutmadinger Freude hielt nicht lange an. Schon wenige Zeigerumdrehungen später vollendete der Singener Kabak zum zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaften Ausgleich. Eine Freistoßflanke köpfte er ins Gutmadinger Tor.

Gutmadingen, mit der wohl letzten Chance auf den Klassenerhalt, agierte nach der Pause druckvoller und kam durch Glunk, Huber, Wehrle und Haves zu guten Tormöglichkeiten. Ein Treffer wollte allerdings nicht gelingen. Singen legte in den letzten 20 Minuten nochmals personell von der Bank nach. So war es auch Sven Körner, der mit dem Schlusspfiff einen perfekt gespielten Singener Konter mit dem zweiten Treffer für die Gäste abschloss. Die Hoffnung der Gastgeber auf einen Zähler war zunichte. Tore: 1:0 Manuel Huber (33./FE), 1:1 Cihad-Metehan Kabak (35.), 1:2 Sven Körner (90.); ZS: 150; SR: Gutmann (Hausach).

FC Gutmadingen: Küssner, Reichmann (82. Stein), Marcel Huber (78. Ritzi), Benjamin Huber, Dominik Maus, Manuel Huber, Glunk (63. Haves), Riedmüller, Moser, Keysan (46. Kienzler), Wehrle.