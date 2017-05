Regionalsport_Schwarzwald Gutmadingens Trainer Heinz Jäger: "Wir wollen nicht als Fallobst absteigen"

Rückblick auf drittletzten Landesliga-Spieltag. Zwei Entscheidungen bei Schwarzwälder Teams

Fußball-Landesliga: Am drittletzten Spieltag sind aus Schwarzwälder Sicht zwei weitere Entscheidungen gefallen, die die beiden Aufsteiger betreffen. Der FC Schonach hat den Klassenerhalt sicher und der FC Gutmadingen muss nach nur einer Saison wieder absteigen. Noch um den Ligaerhalt zittern müssen FC Löffingen, FC Furtwangen und DJK Villingen.

Mit dem 3:1-Erfolg gegen den SC Konstanz gelang der DJK Donaueschingen bereits der siebte Sieg in Folge. Rang drei ist der Elf schon jetzt sicher. Der Vorteil im Kampf um Platz zwei liegt jedoch eindeutig beim FC Singen, der gegenüber den Baaremern noch ein Spiel mehr auszutragen hat und das deutlich bessere Torverhältnis besitzt. Singen würde demnach ein Sieg aus zwei Spielen für die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga reichen. „Gegen Konstanz haben wir ein tolles Spiel gezeigt. Beide Mannschaften haben ihre spielerische Linie beibehalten und mit offenem Visier gespielt. Für die Zuschauer war es ein echter Leckerbissen. Letztendlich waren wir in der Chancenverwertung eiskalt“, sagt DJK-Trainer Christian Leda. Trotz des nun spielfreien Wochenendes werden die Allmendshofener nichts an ihrer Trainingsgestaltung verändern, um im Rhythmus zu bleiben, bevor in zwei Wochen zum Abschluss der SC Markdorf nach Donaueschingen kommt.

Mit dem 1:0-Sieg in Salem hat der Aufsteiger FC Schonach eine unglaubliche Saison schon jetzt gekrönt. Die Mannschaft von Trainer Enrique Blanco hat zwei Spieltage vor Abschluss der Runde den Klassenerhalt sicher. „Bei möglicherweise fünf Absteigern ist die Freude natürlich groß, dass wir so zeitig aus allen Rechnereien heraus sind. Wir haben am Samstag nach der Rückkehr richtig gefeiert“, betont Blanco. Seine Elf habe in Salem den taktischen Plan wieder ausgezeichnet umgesetzt. „Wir wollten die Null halten und stabil stehen. Die Mannschaft hat richtig gebissen und hat in den vergangenen Monaten Großartiges geleistet“, lobt Blanco. Er wird in den restlichen zwei Partien gegen Löffingen und in Dettingen jetzt verstärkt Spielern der zweiten Reihe eine Chance geben und bei den angeschlagenen Akteuren, die in Salem nahezu alle in der Startformation standen, kein Risiko mehr eingehen. „Mir hat in Salem Jonas Schneider ausgezeichnet gefallen. Er und andere Jungs werden sich nun einmal 90 Minuten zeigen dürfen“, fügt Blanco an, um gleichzeitig die Spannung hochzuhalten. „Wir haben noch ein Ziel; Platz acht verteidigen.“

Bereits zum vierten Mal in Folge ging der FC Löffingen bei der 2:5-Heimniederlage gegen die DJK Villingen ohne Punkte vom Platz. Löffingen braucht somit weiterhin einen Zähler, um auch rechnerisch den Klassenerhalt sicher zu haben. „Keiner bei uns hat Interesse an einer Zitterpartie bis zum letzten Spieltag. Vier Niederlagen in Folge sind aber Käse. So schlecht sind wir nicht“, sagt Trainer Tobias Urban. Gegen Villingen bestimmte laut Urban der FC Löffingen über 85 Minuten die Partie. „Die Gäste machen aus drei Chancen fünf Tore. Wir treffen viermal Aluminium und scheitern ebenso oft am Torhüter“, ergänzt Urban. Er hatte bis zum 2:4 stets das Gefühl, dass seine Elf zumindest einen Punkt holt, doch daraus wurde nichts. Urban: „Wir bekommen zu viele Gegentreffer. 59 Treffer in 30 Spielen sind eindeutig zu viel.“

Starke 24 von 33 möglichen Punkten hat die DJK Villingen im Kalenderjahr 2017 bisher eingesammelt. Davon allein 20 seit der einzigen Niederlage beim Tabellenführer Radolfzell am 18. März. „Wir haben von Löffingen keinerlei Nachbarschaftshilfe erhalten, aber das wollten wir auch nicht. Löffingen hat uns selbst nach unserer 4:2-Führung noch richtig unter Druck gesetzt. Im Herbst hätten wir so eine Partie noch verloren. Es zeigt, dass wir an Stabilität gewonnen haben“, resümiert Trainer Ralf Hellmer. Trotz der Top-Serie steht die DJK weiterhin auf einem Abstiegsplatz, hat aber nur noch drei Punkte Rückstand auf Rang elf, den mit der SG Dettingen der nächste Gegner der Villinger belegt. „Wir haben es jetzt erstmals selbst in der Hand, einen Sprung nach vorn zu machen. Das wird ein schönes, aber auch schwieriges Spiel“, blickt Hellmer voraus. Dass die fünf Treffer von fünf verschiedenen Spielern erzielt wurden, beurteilt Hellmer als schönen Nebeneffekt. Sorgen bereitet indes Fatih Avci, der mit einer Zerrung vom Platz musste.

Durch die 0:2-Niederlage in Singen ist der FC Furtwangen wieder auf den viertletzten Platz abgerutscht. Aus den zwei restlichen zwei Spielen, gegen Walbertsweiler und beim Hegauer FV, müssen noch einige Punkte her, um den Gang in die Bezirksliga zu verhindern. „Um ganz sicher zu gehen, brauchen wir sechs Punkte“, unterstreicht der angeschlagene Spielertrainer Markus Knackmuß. Er hat trotz der Niederlage in Singen viel Lob für seine Elf übrig. „Wir haben ein sehr gutes Spiel bei einem Spitzenteam gezeigt. Leider haben wir unsere Großchance nicht genutzt“, ergänzt Knackmuß, dem die harte und aggressive Gangart der Singener nicht gefiel. So musste der mehrfach gefoulte Yannick Markon nach 80 Minuten verletzt vom Platz getragen werden. Sein Einsatz im Saisonfinale ist fraglich. Dafür kehrt der zuletzt gesperrte Jan Meier zurück und auch Knackmuß wird alles versuchen, um wieder zu spielen. „Wir sind mit zwölf Feldspielern plus Co-Trainer nach Singen gefahren. Das ist alles andere als ideal.“

Nach der 2:4-Niederlage in Walbertsweiler steht der FC Gutmadingen als erster Absteiger fest. „Ich hatte noch an eine Chance geglaubt und die Spieler versucht zu motivieren. Offensichtlich haben nicht mehr alle daran geglaubt, denn die letzten 20 bis 30 Prozent fehlten. Erfreulich ist, dass ich die Jungs in der Pause erreicht habe und wir die zweiten 45 Minuten gewonnen haben“, bilanziert Trainer Heinz Jäger. Er nimmt trotz des Abstiegs viele Erkenntnisse mit: „Das eine Jahr Landesliga hat uns sicherlich mehr als zehn Jahre Bezirksliga gebracht. Wir müssen diese Erfahrungen jetzt konservieren und mit in die Bezirksliga nehmen.“ Jäger hat das Ziel, in den restlichen Partien gegen den Hegauer FV und in Salem noch die 30 Punkte zu knacken. „Wir werden jetzt nicht nachlassen und keine Partien abschenken. Wir wollen nicht als Fallobst absteigen.“ Bis auf zwei, drei Spieler haben alle Akteure für die neue Saison zugesagt, in der die Gutmadinger einen neuen Anlauf starten wollen.