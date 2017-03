Regionalsport Schwarzwald Gutmadingen gegen Schonach: Immer ganz enge Kisten

Aufsteiger-Duell in der Landesliga

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – FC Schonach (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Die beiden Schwarzwälder Aufsteiger haben im bisherigen Saisonverlauf unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während Gutmadingen als Tabellenvorletzter um den Ligaerhalt kämpft, hat Schonach fast die doppelte Punktzahl erreicht und steht auf Platz neun. Im Hinspiel siegten die Schonacher dank eines späten Treffers von Markus Dold mit 2:1 Toren.

„Das war damals eine sehr bittere Niederlage. Wir haben keine guten Erinnerungen“, sagt Gutmadingens Trainer Heinz Jäger. Diese Partie habe den Unterschied zwischen beiden Teams deutlich aufgezeigt. „Schonach gewinnt auch einmal ein ausgeglichenes Spiel etwas glücklich. Diese Tugend fehlt uns“, ergänzt Jäger. Dennoch ist der Übungsleiter zehn Spieltage vor Abschluss der Saison davon überzeugt, dass seiner Elf noch der Ligaerhalt gelingen kann. „Wir haben eine gute Gruppe an Spielern, Ruhe im Umfeld und eine Entwicklung gezeigt, die sich allerdings noch nicht in den Ergebnissen ausdrückt. Wenn wir jetzt wieder Selbstvertrauen haben, sollten uns noch einige Erfolge gelingen“, lebt Jäger Zuversicht vor.

Die Partie ist für die Gutmadinger der Auftakt zu einer englischen Woche, wobei die anschließenden Partien in Donaueschingen und Radolfzell keinen Deut leichter werden. Für den Samstag hat Jäger seine Anfangself nahezu im Kopf. „Neun bis zehn Positionen sind vergeben.“ Denkbar ist, dass entweder Lukas Riedmüller und/oder Dominik Maus in die Mannschaft rücken. Noch will sich Jäger nicht festlegen.

Wenige Tage vor dem Viertelfinalspiel im südbadischen Pokal am kommenden Mittwoch gegen Markdorf, fokussieren sich die Schonacher ganz auf die Liga. „Das ist unser Alltag und hier lockt das große Ziel Klassenerhalt. Ab Samstagabend können wir uns mit dem Pokal beschäftigen. Vorher nicht, denn sonst würden wir Schiffbruch erleiden“, sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco. Er ist sich sicher, dass seine Spieler ebenso denken. Ansonsten würde Blanco sofort eingreifen.

Spiele zwischen Schonach und Gutmadingen waren für Blanco schon in der Bezirksliga „immer ganz enge Kisten“. Davon geht der Übungsleiter auch am Samstag aus, zumal für die Gastgeber sehr viel auf dem Spiel steht. „Die jüngsten drei Spiele waren gut. Wir sind einen Schritt weitergekommen. Ein Zurücklehnen darf es aber nicht geben. Dann erleben wir ein böses Erwachen“, warnt Blanco. Seine Elf habe unter der Woche sehr gut trainiert und sei auch auf den Rasen eingestellt. „Der Platz darf keine Ausrede sein“, so Blanco, der in Gutmadingen weitgehend seine Wunschformation bringen kann: „Ich möchte noch keine Details verraten. Ich bin jedoch guter Dinge, dass wir an die jüngsten Leistungen anknüpfen und erneut eine gute Leistung bringen werden.“