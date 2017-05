Gutmadingen erster Absteiger

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler/Rengetsweiler – FC Gutmadingen 4:2 (3:0). Bei nur noch zwei Spielen steht der Abstieg von Gutmadingen nach der Partie fest. Selbst bei noch zwei Siegen kann Gutmadingen die Rote Laterne nicht mehr abgeben.

Die Zuschauer sahen eine Partie auf mäßigem Niveau. Es gab viele Fehler im Spielaufbau. In Minute 17 ging der Gastgeber durch Osswald in Führung. Die Heim-Elf hatte weiterhin das Spiel im Griff und Müller erhöhte nach Flanke von Strobel (35.) auf 2:0. Nur zwei Minuten später ließ der frei stehende Fischer den dritten Treffer folgen.

Auch in Spielhälfte zwei ließ Walbertsweiler gegen die schwachen Gäste wenig zu. Osswald (59.) wurde im Strafraum gefoult. Herbst lief an und Gästetorhüter Küssner parierte. Nach Vorarbeit von Herbst erzielte Roth das 4:0. Die Gäste verkürzten durch Krukenberg auf 1:4. Walbertsweiler stellte danach das Fußball spielen komplett ein und Huber erzielte per Kopf noch das 4:2. Tore: 1:0 (17.) Osswald), 2:0 (35.) Müller, 3:0 (37.) Fischer, 4:0 (68.) Roth, 4:1 (81.) Krukenberg, 4:2 (84.) Huber; SR: Gehring, ZS:

FC Gutmadingen: Küssner, Reichmann (68. Mar. Huber), B. Huber, Maus, Man. Huber, Ritzi, Wehrle, Stein (46. Krukenberg), Moser, Kienzler, Keysan (46. C. Hirt).