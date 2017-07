Regionalsport Schwarzwald Guter Einstand von Pablo Gil

Erste Testspiele von Oberligist FC 08 Villingen. Niederlage gegen Freiburg und Sieg gegen Neustadt

Fußball, Testspiele: (mp) Mit einer Niederlage und einem Sieg startete Oberliga-Aufsteiger FC 08 Villingen in die Testspielserie. Gegen Regionalligist SC Freiburg II mussten sich die Nullachter mit 1:3 Toren geschlagen geben. Dagegen gab es einen Tag später gegen den Verbandsligisten FC Neustadt einen knappen Sieg.

FC 08 Villingen – SC Freiburg II 1:3 (0:3). Im Löffinger Haslachstadion trafen am Samstag zwei Aufsteiger aufeinander. Die Freiburger, die in die Regionalliga aufgestiegen sind und schon seit drei Wochen in der Saisonvorbereitung stecken, hatten in der ersten Halbzeit der Partie deutliche Vorteile und lagen verdient mit 3:0 vorne. Den frühen Führungstreffer der Breisgauer erzielte der Ex-Villinger Kai Brünker in der 5. Spielminute.

Erst nach der Pause wurde Villingen stärker und erzwang eine ausgeglichene Partie. Es dauerte jedoch bis zur 77. Spielminute, ehe Frederik Bruno im Anschluss an eine Ecke auf 1:3 verkürzen konnte. Dies bedeutet gleichzeitig den Endstand dieser Partie.

„In der ersten Halbzeit war doch ein deutlicher Unterschied zu spüren. Die Freiburger schlugen ein sehr hohes Tempo an. Da hatten wir schon unsere Schwierigkeiten. Insgesamt war ich mit dem Spiel meiner Mannschaft aber nicht unzufrieden, da wir nicht nur auf einen Gegner trafen, der eine Spielklasse höher spielt sondern auch in der Saisonvorbereitung schon wesentlich weiter ist als wir“, meinte FC 08-Trainer Jago Maric nach dem ersten Vorbereitungsspiel seines Teams.

Mit Pablo Gil kam in Löffingen einer der zwei spanischen Neuzugänge zum Einsatz. Er spielte rund 70 Minuten im defensiven Mittelfeld der Villinger. „Die Verständigung gestaltet sich natürlich noch etwas schwierig, aber Pablo Gil hat in dieser Partie schon angedeutet, dass er für uns die erhoffte Verstärkung sein kann“, betonte Maric. Für den zweiten Neuzugang aus Spanien, Cristian Giles, lag noch keine Spielgenehmigung vor.

FC 08 Villingen – FC Neustadt 2:1 (1:1). Im zweiten Vorbereitungsspiel innerhalb von rund 26 Stunden trafen die Nullachter in Ewattingen auf den Verbandsligisten aus Neustadt. Gegenüber dem Spiel am Vortag nahm Maric einige Wechsel vor.

Neustadt ging nach knapp einer halben Stunde durch Sascha Waldvogel mit 1:0 in Führung. Danach kam die Maric-Elf besser ins Spiel. Einen Fehler von Neustadts Torhüter nutzte Damian Kaminski in der 39. Spielminute zum 1:1-Ausgleich aus. Obwohl Maric zur Pause insgesamt acht Wechsel vornahm, wurde der Oberliga-Aufsteiger dominanter und beherrschte die Partie in der zweiten Halbzeit immer mehr. Es dauerte jedoch bis zur 88. Spielminute, ehe Teyfik Ceylan mit einem direkt verwandelten Eckball für den 2:1-Siegtreffer der Nullachter sorgte.

„Wir haben taktisch anders gespielt als gegen Freiburg und hatten deutlich mehr Spielanteile. Nachdem wir in der ersten Halbzeit noch nicht alles gut machten, wurde es in der zweiten Hälfte immer besser. Insbesondere die jungen Spieler zeigten sehr gute Ansätze“, freute sich der Villinger Coach.

Am kommenden Freitag steht für den FC 08 Villingen im Rahmen des Kaiserstuhl-Cups in Bahlingen das Spiel gegen den Gastgeber als drittes Testspiel an (Anpfiff 16 Uhr). Am Samstag folgt dann ein Turnier in Hausach.