Regionalsport Schwarzwald Gute Jugendarbeit statt hoher Sponsorengelder

Staffelsitzung der Landesligisten im Clubhaus von Aufsteiger SV Obereschach

Fußball-Landesliga: (olg) Gut vorbereitet sorgte Staffelleiter Franz-Josef Grüninger (Donaueschingen) beim Staffeltag der Landesliga, Staffel 3, im Sportheim des SV Obereschach für einen reibungslosen Verlauf. Die Vereine bekamen frühzeitig den Spielplan, was beiderseitig die Arbeit vereinfacht, wenn es um Terminänderungen geht. Grüninger musste hier nur vier, fünf Änderungen vornehmen.

Landesliga-Start ist mit dem Eröffnungsspiel am Freitag, 11. August mit der Partie zwischen der DJK Donaueschingen und dem Aufsteiger FC Überlingen. Diese Form der besonderen Saisoneröffnung hat sich schon nach wenigen Jahren bewährt.

Neben den drei Aufsteigern, von denen der SV Obereschach ein echter Neuling ist, und mit dem FC Überlingen und FC Hilzingen zwei „Rückkehrer“ wieder in der Staffel 3 den Bezirk Bodensee vertreten, gibt es aus der Verbandsliga einen namhaften Starter: Der einstige Drittligist SC Pfullendorf landete nach einem sportlichen Niedergang nach nur wenigen Jahren und zwei Abstiegen in Folge in der siebten Spielklasse. Die Linzgauer werden nicht nur in den Bodensee-Lokalderbys einige Zuschauer anlocken.

Das Verhältnis der Mannschaftszahlen in der Landesliga, Staffel 3, liegt in der kommenden Saison bei 9:7 für den Bezirk Bodensee. Der Vorsitzende aus dem Bezirk Schwarzwald, Kuno Kayan, kann damit gut leben: „Ich finde, wir sind mit sieben Vereinen sehr gut aufgestellt. Es waren in der Vergangenheit auch schon weniger. Zudem haben wir noch drei Mannschaften, die höherklassiger spielen“, so Kayan.

Der Villinger freut sich, dass mit dem SV Obereschach wie in den vorherigen Jahren schon Gutmadingen, Schonach oder Königsfeld immer wieder kleine Vereine den Sprung in die Landesliga schaffen. Kayan: „Dies spricht dafür, dass im Schwarzwald mit wenig finanziellen Mitteln sehr gut gearbeitet wird. Statt hoher Sponsorengelder wie am Bodensee setzen unsere Vereine vornehmlich alle auf die eigene Jugend.“ Mit Erfolg: Klubs wie der FC Löffingen, FC Schonach haben sich schnell etabliert, die DJK Donaueschingen, DJK Villingen und der FC Furtwangen sind fast schon Inventar. „Ich bin der Meinung, dass unsere Schwarzwald-Vereine in den vergangenen Jahren aufgeholt haben“, sagt der Bezirksvorsitzende, der sich regelmäßig Landesligaspiele anschaut. Was Kayan noch gut gefällt ist die Tatsache, „dass bei uns die höherklassigen Vereine im ganzen Bezirksgebiet an jeder Ecke verteilt sind. Das bildet uns sehr gut ab“.

Apropos Abbilden: In der neuen Runde kommt der Online-Spielerpass. Der Südbadische Fußballverband hat die Vereine schon frühzeitig in Kenntnis gesetzt. Der Online-Spielerpass wird zunächst in der Verbandsliga und Landesliga in zwei Phasen eingeführt. Phase eins geht bis zum 31. Dezember in der Hinrunde. Die Vereine müssen bis zu diesem Zeitpunkt alle Spieler per Bild ins DFBnet einstellen. Bis zum Jahresende wird parallel zum Online-Spielbericht weiter mit den Papierpässen bei den Passkontrollen gearbeitet. Ist die Daten-Einpflege erfolgreich abgeschlossen, startet am 1. Januar 2018 die zweite Phase. Dann sollen die Papierpässe der Vergangenheit angehören und alles online ablaufen.

Pässe waren auch das Stichwort für das Sportgericht um Sportrichter Reinhold Hege, als es um die Strafen ging. Die Landesliga, Staffel 3 lag hier deutlich höher als die Staffel 1 und Staffel 2. Der Grund: Es waren vorrangig unnötige Passvergehen, wenn ein Spielerausweis nicht in Ordnung war. Eine Sache, die die Vereine mit genauem Hinschauen und Kontrolle der Pässe jederzeit selber positiv beeinflussen können. Und zudem ein Punkt, der sich durch den Online-Spielerpass vielleicht bald erledigt hat.