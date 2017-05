regionalsport schwarzwald Gute Gutmadinger Moral mit Punkt belohnt

2:2 gegen Hegauer FV

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – Hegauer FV 2:2 (0:2). (hh) Als Spielführer Manuel Huber fast mit dem Schlusspfiff das 2:2 zum verdienten Punktgewinn gegen den Hegauer FV erzielte, brannte bei Spielern und Zuschauern des FC Gutmadingen großer Jubel auf. Dieses Tor des Willens spiegelte die vorbildliche Moral und Einstellung der bereits abgestiegenen Truppe von Trainer Heinz Jäger eindrucksvoll wider.

In der ersten Halbzeit sah es noch ganz anders aus. Die Gutmadinger taten sich gegen die hoch stehende Abwehr der Hegauer sehr schwer und spielten sich kaum Chancen heraus. Die Gäste agierten wesentlich gefährlicher. Bereits nach einer Viertelstunde hatte ihr stärkster Angreifer Raffale Care die Führung auf dem Fuß. Torhüter Christian Jaensch verhinderte mit einer Glanzparade den Rückstand. Auch in der Folge erspielten sich die Gäste Vorteile. Bei Gutmadingen hatte nur Torjäger Manuel Huber zwei gute Szenen. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause belohnten sich die Hegauer. Ein direkt verwandeltes Freistoßtor sowie ein satter Weitschuss sorgten für das 0:2.

Im zweiten Spielabschnitt stand ein ganz anderer FC Gutmadingen auf dem Platz. Der eingewechselte Jochen Glunk ganz vorn sowie Manuel Huber als weitere Offensivkraft hinter der Spitze sowie die beiden Außen Tobias Kienzler und Maxi Moser sorgten nun für viel Gefahr. Nach einem Eckball gelang dem aufgerückten Innenverteidiger Dominik Maus (76.) der Anschlusstreffer. In der Schlussphase mobilisierten die Gastgeber nochmals alle Kräfte. Der Einsatz wurde mit dem 2:2 in der Nachspielzeit von Manuel Huber belohnt. "Es war ein Punkt der Moral. Diese Einstellung lässt uns für die nächste Runde in der Bezirksliga hoffen. Ich kann vor meiner Mannschaft nur den Hut ziehen", sagte Gutmadingens Trainer Heinz Jäger. Tore: 0:1 Müller (42.), 0:2 Roth (44.), 1:2 Maus (76.), 2:2 Manuel Müller (90.+3); SR: Homberger (Rheinfelden); ZS: 170.

FC Gutmadingen: Jaensch, Reichmann (82. Ritzi) Marcel Huber, Benjamin Huber, Maus, Manuel Huber, Hirt, Wehrle, Stein (46. Glunk), Moser, Kienzler.