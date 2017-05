Regionalsport Schwarzwald Grüninger Damen wollen ins südbadische Pokal-Finale

Limberger-Team spielt am Donnerstag im Halbfinale gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt.

Frauenfußball, Südbadischer Pokal, Halbfinale: FC Grüningen – FC Wolfenweiler-Schallstadt (Donnerstag, 14 Uhr). Die Grüningerinnen wollen am Donnerstag zum dritten Mal ins südbadische Pokalfinale einziehen. Trainer Mathias Limberger hat seine Mannschaft schon seit einigen Wochen auf das Halbfinale vorbereitet.

Beide Teams spielen in der Landesliga. Grüninger ist Vierter in der Staffel 2. Wolfenweiler-Schallstadt wurde am vergangenen Wochenende Meister in der Staffel 1. Mit 56 Treffern ist die Gästeoffensive allerdings nicht so treffsicher wie die der Grüningerinnen (73).

Der zweite Finalist wird ebenfalls am Donnerstag zwischen Verbandsligist SV Gottenheim und Regionalliga-Absteiger Hegauer FV ermittelt. Das Finale findet am Pfingstmontag (5. Juni) in Hausen im Wiesental statt.

Landesliga

SV Nollingen – FV Marbach (Donnerstag, 16 Uhr). Das Duell gegen den punktgleichen SV Nollingen ist für die Marbacherinnen das erste von zwei Spielen innerhalb von drei Tagen. Personell ist die Elf von Trainer Holger Rohde in der Offensive arg dezimiert – gleich ein ganzes Quartett fällt aus: Romy Gür (Sportabitur), Judith Jakob, Marleen John (private Termine) sowie Madeline Baschnagel, die sich in Grüningen eine Knöchelverletzung zuzog, fehlen. Die vier werden auch am Samstag im letzten Saisonspiel zu Hause gegen Absteiger Zizenhausen-Heudorf (16 Uhr) fehlen.

SV Niederhof – FC 07 Furtwangen (Donnerstag, 16 Uhr). Der vorletzte Landesliga-Auftritt führt die Bregtälerinnen zum Tabellenzweiten an die Schweizer Grenze. Furtwangen ist seit zehn Partien sieglos und einer der drei feststehenden Absteiger in die Bezirksliga. In Niederhof dürfte Zählbares kaum machbar sein, zumal der SVN zu Hause noch ungeschlagen ist.