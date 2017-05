Regionalsport Schwarzwald Grüningen fordert den Tabellenführer

Landesliga-Derby im Frauenfußball. Richtungweisende Partie für Verbandsligist Sportfreunde Neukirch

Frauenfußball-Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – FC Denzlingen (Samstag, 17.30 Uhr). (olg) Mit 23 Punkten rutschte Denzlingen zuletzt von Platz vier auf neun ab. Die Gäste sind etwas außer Tritt geraten und haben drei Spiele hintereinander bei insgesamt elf Gegentoren verloren. Da sieht Neukirchs Trainer Dirk Huber gute Chancen, sich mit einem Erfolg weiter vom sieglosen Tabellenletzten Hausen abzusetzen. Sollte es nur einen Absteiger geben, wäre das für die Sportfreunde möglicherweise der entscheidende Schritt in Richtung Klassenerhalt. Am vorletzten Spieltag spielt Neukirch gegen Hausen.

Landesliga: FC Grüningen – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Samstag, 16 Uhr). Das Topspiel und Derby verleiht dem Duell im Vorfeld eine besondere Würze. "Wir wollen ein gutes Ergebnis und den Tabellenführer ärgern", sagt Grüningens Trainer Mathias Limberger. Er darf auf seine beste Elf bauen. Auch die Gäste sind komplett, nachdem Katrin Kleinhans wieder zur Verfügung steht. Mit vier Punkten Vorsprung vor den letzten vier Saisonspielen warten auf die Dürrheimerinnen noch schwere Aufgaben bis zur möglichen Meisterschaft. Trainer Klaus Stärk und seine Elf müssen neben Absteiger Zizenhausen noch gegen die drei ärgsten Verfolger ran. "Wir haben nur noch sehr schwere Partien vor uns", warnt der Fußball-Lehrer. Grüningen ist zudem sehr motiviert, "weil wir uns auf das Ziel Pokalfinale einstimmen wollen", so Limberger. Bereits zweimal gab es dieses Duell in der laufenden Saison. Im Pokal siegte Grüningen mit 2:1, im Vorrundenspiel der Meisterschaft siegte Bad Dürrheim mit 4:1. Die Gäste sind bislang in allen sieben Partien der Rückrunde ungeschlagen geblieben und wollen nachlegen.

FC 07 Furtwangen – SV Litzelstetten (Samstag, 17.30 Uhr). Da der Abstieg wohl nur noch theoretisch zu verhindern ist, wollen sich die Furtwangerinnen um Trainer Norbert Staudt achtbar verkaufen. Wie am vergangenen Wochenende ist der Kader klein, die Personalsorgen dafür groß. Zuletzt musste Furtwangen mit zehn Spielerinnen die Partie beenden. Die offensiv starken Gäste sind klarer Favorit und gewannen bereits das Hinspiel mit 4:1 Toren.

SG Zizenhausen/Heudorf – SV Titisee (Samstag, 16 Uhr). Nach dem Trainerwechsel in Titisee reist Interims-Coach Jasmin Kaiser mit ihrer Elf nach Hindelwangen und hofft auf den ersten Sieg 2017. Zuletzt gab es für Titisee sieben sieglose Spielen. In der Vorrunde gewann Titisee das Duell gegen den Vorletzten locker mit 5:0 Toren.

SV Nollingen – FV Marbach (Sonntag, 15 Uhr). Für Marbach steht ein weiteres Verfolgerduell in Rheinfelden an. Nollingen hat einen Punkt weniger. "Wir wollen den sechsten Platz festigen. Wir sind in guter Form und können befreit aufspielen", sagt Trainer Holger Rohde nach nur einer Niederlage in den sieben Rückrundenspielen. Das Hinspiel gewann Marbach mit 2:0. Diesmal werden beide Teams ein anderes Gesicht haben. "Bei Nollingen sind starke Leistungsträger dabei, allerdings haben bei uns in der Vorrunde auch sieben Stammkräfte gefehlt." Diesmal muss Rohde auf Marleen John (Studium) und Linda Ganter (Studium) verzichten. Dafür ist Anja Hofsäß wieder dabei.

Verbandsliga, B-Juniorinnen: SG TuS Bonndorf – FV Marbach (Samstag, 16 Uhr). Im Nachholspiel erwartet Marbach eine schwere Aufgabe. "Bonndorf hat zuletzt auswärts zweimal überzeugt", warnt Trainer Werner Baschnagel. In der Vorrunde siegte Marbach mit 3:1. Marbach setzt auf sein Torjäger-Trio Eveline Freitag (15 Treffer), Cora Rigoni (14) und Elene De Vega Orive (12).