Donaueschingen Großer Volvo Preis: Auch der Landesmeister ist am Start

Radrennen am Pfingstsonntag. RSpV Schwenningen erwartet viele Fahrer

Radsport: (rom) In Schwenningen surren am Sonntag die Rennräder. Auf dem Programm an Pfingsten steht das traditionelle Radrennen um den Großen Volvo Preis. Über 400 Fahrer werden in den acht Rennen in der Neckarstadt erwartet.

Aufgewertet wird das Rennen in Schwenningen durch die Ausrichtung der fünften Etappe um den LBS Cup, der prestigeträchtigen Rennserie in Baden-Württemberg. Start und Ziel befinden sich am Schillerhof. Um 7.30 Uhr werden die ersten Rennfahrer auf den 6,5 Kilometer langen Rundkurs zwischen Schwenningen, Weilersbach und Dauchingen geschickt.

Der RSpV 1906 Schwenningen um seinen ersten Vorsitzenden Thomas Pfister sowie Hauptsponsor Manfred Hils haben einen proppenvollen Renntag, gespickt mit acht Rennen, auf dem Programm. Von den Männern der C-Klasse über die Junioren, Jugend, Senioren, Frauen und Schüler bis zu den ABC-Amateuren sind alle Altersklassen vertreten.

Höhepunkt ist um 12:40 Uhr das Hauptrennen der ABC-Amateurfahrer. Dieses führt über 20 Runden mit insgesamt 130 Kilometer. Insgesamt gehen im Hauptrennen der Männer über 100 Fahrer an den Start. Zum Kreis der Favoriten zählt der frischgebackene baden-württembergische Meister Marcel Fischer (Racing Students). Aus Schwenninger Sicht ist bei den Amateuren mit Moritz Fußnegger ein Lokalmatador am Start. Er war als Nachwuchsfahrer beim Radsportverein 1906 Schwenningen und fährt jetzt in einem Kontinental-Team. Beim LBS-Cup Auftakt im April in Singen konnte sich Fußnegger als Zweitplatzierter schon gut in Szene setzen. Ebenfalls bei den Amateuren am Start der Schwenninger Jan Hugger, der in diesem Jahr in die Altersklasse U23 gewechselt ist. Er ist beim RV Niedereschach „groß“ geworden. Der RSC Donaueschingen hat neun Fahrer gemeldet. Vorjahressieger Andreas Mayr vom RSC Kempten hat sich ebenfalls schon in die Starterliste für den Volvo Preis eingetragen.

Zeitplan am Sonntag

7.30 Uhr: Männer C-Klasse, 8.10 Uhr: Junioren, 9.20 Uhr: Jugend, 10 Uhr: Senioren, 10.45 Uhr: Frauen/Juniorinnen, 11.15 Uhr: Schüler, 12 Uhr: Schüler, 12.40 Uhr: Männer ABC-Klasse.