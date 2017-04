Regionalsport_Schwarzwald Griff nach dem Sahnehäubchen

St. Georgener Handballer erwarten Herbolzheim. Der Sieger ist zugleich Landesliga-Meister

Handball, Landesliga Süd, Männer: TV St. Georgen – TV Herbolzheim (Samstag 19:30 Uhr). (fla) Mehr Spitzenspiel geht nicht: Am vorletzten Spieltag kann die Entscheidung um die Meisterschaft in der Landesliga Süd, verbunden mit dem Aufstieg in die Südbadenliga, fallen. Tabellenführer St. Georgen empfängt den punktgleichen Verfolger aus Herbolzheim. Die Vorzeichen sind klar: Gibt es einen Sieger, steht dieser bereits einen Spieltag vor Saisonende als Meister und Aufsteiger fest. Da das Hinspiel 25:25-Unentschieden endete und bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, gäbe es bei einem neuerlichen Unentschieden nach Saisonende zwischen beiden Mannschaften ein Entscheidungsspiel. Schon deshalb werden beide Teams alles geben, um das Titelrennen am Samstag für sich zu entscheiden.

Auch die Rahmenbedingungen für diesen Showdown stimmen. „Herbolzheim wird mit zwei Bussen und weiteren Privatautos anreisen. Wir rechnen mit über 100 Fans aus dem Breisgau. Auch in St. Georgen wird dieses Spiel ein Zuschauermagnet sein und die Halle aus allen Nähten platzen. Wir werden auch Zuschauer direkt in der Halle unterbringen müssen, sind aber auf den Andrang gut vorbereitet“, freut sich TV St. Georgens Abteilungsleiter Matthias Flaig auf dieses Highlight der Saison.

TVS-Trainer Jürgen Herr hat seine Mannschaft in den vergangenen zwei Wochen intensiv auf dieses Spiel vorbereitet. Hier sollten die Bergstädter vor allem wieder den Einsatz und die Motivation wie im bisherigen Saisonverlauf an den Tag legen. Die St. Georgener stellen weiterhin die beste Abwehr der Liga und wollen dies auch gegen Herbolzheim bestätigen. Im Angriff müssen die Torchancen konsequent genutzt werden. Bei diesem Aufeinandertreffen zweier Mannschaften auf Augenhöhe werden Fehler eiskalt bestraft. Am Ende wird wohl die Mannschaft die Nase vorne haben, welche sich weniger Fehler erlaubt.

„Für uns ist es wichtig, dass wir wieder über die Abwehr ins Spiel kommen und Herbolzheim von Beginn an unter Druck setzen. Wir wollen beim Gegner Fehler provozieren und schnell umschalten. Hier wollen wir auch den Rückenwind und das Selbstvertrauen aus dem bisherigen Saisonverlauf mitnehmen. Es wird jedoch ein hartes Stück Arbeit auf uns zukommen. Trotz Heimvorteils stehen die Chancen 50:50. Wir wollen mit einem Heimsieg eine super Saison mit dem Aufstieg krönen“, hofft Jürgen Herr auf einen Erfolg seiner Mannschaft.

Aber auch die Gäste aus Herbolzheim, welche vor der Saison den Aufstieg als Ziel ausgegeben hatten, werden bis unter die Haarspitzen motiviert sein und die „Festung Roßberghalle“ stürmen wollen.

Im Vorfeld bietet der TV St. Georgen seinen Fans noch einige Leckerbissen.Ab 14 Uhr findet ein F-Jugend Turnier statt, ehe um 17.30 Uhr die weibliche B-Jugend der JSG Schramberg/St. Georgen als südbadischer Meister und Zweiter beim Baden-Württemberg-Pokal in einem Einlagespiel auf ihre männlichen Altersgenossen trifft. Da die Halle wahrscheinlich sehr früh gut besucht sein wird, bittet der TVS alle Fans, frühzeitig ihre Plätze auf der Tribüne einzunehmen.