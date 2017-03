Regionalsport Schwarzwald Grafenhausener Überraschung

20. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. Brigachtal führt zweimal und verliert unglücklich

Fußball, Bezirksliga: FC Brigachtal – SV Obereschach 2:3 (1:0). Nach anfänglichem Abtasten kam der Gastgeber zu Torchancen, Obereschach war aber in Halbzeit eins spielbestimmend. Das Führungstor des FC Brigachtal fiel in Minute 36. Christoph Bausch brachte einen Freistoß aus 20 Metern im gegnerischen Kasten unter. Die Gäste drückten danach auf den Ausgleich, während die Brigachtaler gut dagegenhielten. Aus der Kabine kamen dann die Obereschacher besser raus. Der Lohn war das schnelle 1:1. Die Treffer zum 2:1 für den Gastgeber und zum erneuten Gäste-Ausgleich fielen per Kopf. Die Brigachtaler waren in der Folge noch einmal gefährlich, doch nach einer fragwürdigen Elfmeterentscheidung erzielte der Spitzenreiter aus Obereschach das Siegtor. Hälfte zwei verlief ausgeglichen. Für den Gastgeber wäre ein Zähler verdient gewesen. Tore: 1:0 (36.) Christoph Bausch, 1:1 (49.) Adrian Storz, 2:1 (66.) Björn Waller, 2:2 (83.) Oguzhan Yildiz, 2:3 (90.+3 FE) Marvin Zimmermann. Zuschauer: 250. Schiedsrichter: Joachim Hahne (Hinterzarten).

SV Hinterzarten – SV Hölzlebruck 1:1 (1:0). In den ersten 25 Minuten waren die Hinterzartener optisch überlegen. Die Gastgeber kamen in dieser Phase zu zwei, drei aussichtsreichen Torabschlüssen. Die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Hölzlebrucker Tor fehlte jedoch. In der Folge kam dann auch der Gast zu guten Chancen. Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Benedikt Fehrenbach die insgesamt verdiente Führung für Hinterzarten. Im zweiten Abschnitt kam Hölzlebruck relativ zügig zum 1:1 durch einen Freistoß von Rick Kiefer. Danach war die Partie offen. Es ging hin und her, allerdings ohne gefährliche Torraumszenen. Viele Standards prägten die Begegnung. Nach 90 Minuten stand eine gerechte Punkteteilung. Tore: 1:0 (44.) Benedikt Fehrenbach, 1:1 (53.) Rick Kiefer. ZS: 125. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

FC Hochemmingen – SV Grafenhausen 1:1 (1:1). Der Grafenhausener Aufschwung im Jahr 2017 geht weiter. Auch gegen den Viertplatzierten FC Hochemmingen punktete das Schlusslicht. In der ersten Halbzeit machte Hochemmingen viel Druck. Die Partie spielte sich überwiegend in der Hälfte des Gastes ab. Julian Künstler (FCH) setzte sich im 16-Meter-Raum gut durch, doch seine Topchance ließ er aus. In der 30. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Zweikampf knapp außerhalb des Sechzehners auf Freistoß für Grafenhausen. Martin Kech hämmerte den Ball unter die Latte ins Tor. Der Treffer für Grafenhausen stellte den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf. Die Gäste waren über die gesamten 90 Minuten jedoch sehr zweikampfstark. Die frühe Einwechslung von Christian Romer machte sich für die Hausherren bezahlt, als dieser zum 1:1 traf (37.). In Hälfte zwei erhöhte das Heimteam den Druck noch weiter. Einige Male hielt der SVG-Schlussmann aber klasse. Hochemmingen versuchte alles, doch auch das nötige Glück fehlte. Nach großem Kampf verdiente sich der Gast den Zähler. Tore: 0:1 (30.) Martin Kech, 1:1 (37.) Christian Romer. ZS: 100. SR: Armin Niedermeier (Niedereschach).

TuS Bonndorf – FC Schönwald 0:0 (0:0). Die rund 150 Zuschauer sahen eine schwache Bezirksliga-Partie mit mäßigem Niveau auf beiden Seiten. Während Schönwald sichtlich auf den Punktgewinn aus war und nichts für das Spiel machte, brachte der TuS Bonndorf nichts zustande. Die Schönwälder waren mit dem Zähler in der Fremde zufrieden und verdienten sich diesen auch über die 90 Minuten. Die brenzligste Szene ereignete sich kurz vor dem Ende. Zuerst kam der Gast nach einem Freistoß zu einer guten Tormöglichkeit, bevor die Bonndorfer direkt im Gegenzug aussichtsreich vor dem gegnerischen Gehäuse auftauchten. Der Schuss des Gastgebers landete jedoch am Pfosten. ZS: 150. SR: Serkan Öz (Lauchringen).

SV Geisingen – FC Königsfeld 2:0 (0:0). In Hälfte eins tasteten sich die zwei Mannschaften ab. Beide Teams kamen nur zu jeweils einer Torchance. Der Geisinger Spielertrainer Marijan Tucakovic scheiterte mit einer Direktabnahme aus 12 Metern am gegnerischen Torhüter, der gut parierte. Bei Königsfeld ging ein gefährlicher Schuss knapp am Kasten vorbei. Die Partie lief im ersten Abschnitt auf ein 0:0 hinaus, was sich in den zweiten 45 Minuten änderte. Die Geisinger drehten mehr und mehr auf und erzielten früh das Führungstor. Auch nach dem 1:0 machten sie weiter Tempo. Die Gäste konnten sich nun kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Ivan Brozovic sorgte mit dem 2:0 nach knapp 70 Minuten für die Vorentscheidung. Bis zum Abpfiff spielte der Gastgeber die Partie souverän herunter und verwaltete das Ergebnis. Tore: 1:0 (49.) Marijan Tucakovic, 2:0 (68.) Ivan Brozovic. ZS: 160. SR: Dominic Staiger (St. Georgen). Bes. Vork.: Rot (89.) Celil Begit.

SG Riedböhringen/Fützen – FV Tennenbronn 2:1 (1:0). Die SG hatte in Abschnitt eins leichte Vorteile. Nach Kopf-Vorlage von Philipp Gleichauf erzielte Abdullah Cakmak nach knapp 20 Minuten das 1:0. Bis zum Pausentee gab es keine nennenswerten Aktionen mehr. Tennenbronn fand in Halbzeit zwei besser in die Partie. Durch einen etwas kuriosen Treffer kamen die Gäste dann zehn Minuten nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Eine Bogenlampe aus 35 Metern brachte Ferdinand Fleig im SG-Gehäuse unter. Das Spielgerät landete genau im Winkel. Anschließend ging es hin und her, klare Torchancen blieben aber aus. Die Spielanteile waren im zweiten Abschnitt ausgeglichen verteilt. Als schon alle mit einem 1:1-Remis rechneten, schlugen die Gastgeber noch einmal einen langen Ball nach vorn. Daniel Müller erzielte quasi mit der letzten Aktion das Siegtor. Tore: 1:0 (17.) Abdullah Cakmak, 1:1 (56.) Ferdinand Fleig, 2:1 (90.) Daniel Müller. ZS: 170. SR: Sandro Pinna (Geisingen).

SV Überauchen – FC Pfaffenweiler 1:1 (0:0). In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein laues Spiel. Pfaffenweiler hatte leicht die Nase vorn. Patrick Drzyzga hatte nach 15 Minuten eine Chance für die Hausherren. In Minute 27 kam Pfaffenweilers Florian Herbst zum Abschluss. Überauchens Schlussmann Robin Adamczyk lenkte den Ball aber um den Pfosten herum. Der Gastgeber kam besser aus der Kabine heraus. Allerdings war es das Auswärtsteam, das nach 53 Minuten durch Adrian Scholemann in Führung ging. Nach dem späten Ausgleich durch Marc Albrecht eine Viertelstunde vor Spielende, hatten die Überauchener Vorteile und drückten auf das 2:1. Kurz vor dem Abpfiff hatte der SVÜ allerdings Glück. Torwart Adamczyk rettete mit einer Glanzparade gegen Scholemann den Punktgewinn. Tore: 0:1 (53.) Adrian Scholemann, 1:1 (76.) Marc Albrecht. ZS: 100. SR: Klaiber (Steißlingen).

SV TuS Immendingen – FC Dauchingen 3:1 (2:0). Die Gastgeber hatten von Beginn an mehr Spielanteile, ohne sich jedoch größere Chancen herauszuspielen. Kurz vor dem Pausenpfiff war Immendingen mit einem Doppelschlag erfolgreich und ging mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit. Marcel Winkler sorgte mit seinen beiden Treffern für das zwischenzeitliche 2:0. Halbzeit zwei verlief ausgeglichen. Tom Zepf brachte den Gast zunächst auf ein Tor heran. Er traf neun Minuten vor Schluss mit einem direkten Freistoß ins Tor. Dauchingen durfte noch mal hoffen, doch mit dem 3:1 war die Begegnung entschieden. Dennis Martin machte unmittelbar nach dem Zepf-Treffer den Deckel drauf. Tore: 1:0 (37.) Marcel Winkler, 2:0 (40.) Winkler, 2:1 (81.) Tom Zepf, 3:1 (83.) Dennis Martin. ZS: 150. SR: Hans-Peter Hagmann (Wehingen).

Überschrift Info

Haupttext Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus