Goldenes Reitabzeichen für Leonie Krieg

Zeremonie für Reiterin aus Nordstetten findet beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen statt

Reiten: (rom) Vor vier Jahren nahm Niklas Krieg beim Fest der Pferde das Goldene Reitabzeichen in Empfang. In diesem Jahr wird seiner 19-jährigen Schwester Leonie beim großen Reitturnier auf den Immenhöfen (27. bis 30. Juli) diese Ehre zuteil. Am Samstagabend, 29. Juli, findet die Zeremonie vor großer Kulisse statt.

Es ist immer etwas Besonderes, wenn ein Springreiter das Goldene Reitabzeichen bekommt. Der Grund: Man kann es nicht in einem sportlichen Wettstreit gewinnen, vielmehr wird es einem verliehen. Dafür gilt es einige Erfolge nachzuweisen. Das Goldene Reitabzeichen gibt es erst nach zehn Siegen in Springprüfungen der Klasse S, darunter mindestens ein Sieg in der Klasse S** und zehn Platzierungen an zweiter oder dritter Position in der Klasse S*.

Leonie Krieg hat schon so viele Erfolge und vordere Platzierungen national wie international in schweren Springen erreicht, „dass ich nicht einmal weiß, welche Platzierung ausschlaggebend war“, lacht die Reiterin aus Nordstetten. Für die Verleihung suchen sich die Reiter eines ihrer Lieblingsturniere aus. „Wenn die Zeremonie, wie das Fest der Pferde, praktisch vor der Haustüre stattfindet, ist das umso besser“, freut sich die für den RuF Donaueschingen sattelnde Amazone. „Schließlich wollen wir im Anschluss noch feiern. Und wo ginge das mit meinen Freunden aus der Region und den Reiterkollegen besser als beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen?“

Aktuell studiert Leonie Krieg Sportmanagement, kann jedoch Studium und Reiten gut miteinander vereinbaren. In dieser Saison konzentriert sie sich auf die Ausbildung von jungen Nachwuchspferden. Dennoch strebt die Juniorenmannschafts-Europameisterin von 2015 in diesem Jahr wieder die Teilnahme am BW Bank Hallenchampionat im November in der Stuttgarter Schleyer Halle an. Da heißt es beim Fest der Pferde am Samstagabend vor der großen Sause noch einmal fest die Daumen drücken, denn auf den Immenhöfen findet das zweite von vier Qualifikationsturnieren auf dem Weg in die Landeshauptstadt statt.

Ein bisschen stolz darf auch Immenhöfe-Turnierchef Christian Frese sein. Schon viele Reiter ließen sich beim Fest der Pferde das Goldene Reitabzeichen verleihen. Bei ihrem Lieblingsturnier eben. (rom)