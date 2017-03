Gold und Silber für Janina Hettich

Starke baden-württembergische Biathleten bei deutschen Meisterschaften in Oberhof

Biathlon: (ju) Mit glänzenden Resultaten überzeugte das 20-köpfige Team der Skiverbände Baden-Württemberg bei den deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften in Oberhof. Mareike Braun (DAV Ulm/SKIF) und Janina Hettich (SC Schönwald/BwT) gewannen den Meistertitel. Hinzu kamen noch siebenmal Silber, dreimal Bronze und weitere zehn Top-Ten-Ränge.

Zum krönenden Abschluss liefen die Braun-Zwillinge Mareike und Sabrina mit Nicola Lange (SV Kirchzarten) in der Staffel der J 16/17 zum überlegenen Meistertitel. Vizemeister der Juniorinnen wurde das Trio Anne Herr (SC Schönwald), Janina Hettich und Hanna Klein (WSV Schömberg/SKIF). Bronze gewann die Jugendstaffel mit Christian Krasmann (SC Schönwald/SKIF), Florian Baumann (SZ Uhingen) und Florian Lipowitz (DAV Ulm).

In der Deutschlandpokal-Gesamtwertung verfehlte Christian Krasmann (SC Schönwald/J 16) nur um einen Punkt das Podium. Den dritten Rang erkämpfte Emilie Behringer (SC Todtmoos) in der J 16. Florian Lipowitz wurde Zweiter und einen Doppelerfolg in der J 17 feierten Mareike und Sabrina Braun. Als Cupzweite durften sich Hanna Klein (J 18/19) und Anne Herr (Juniorinnen) freuen. Als Dritter schaffte es in der J 18/19 Philipp Lipowitz aufs Podium.

Nicola Lange vergab in der Jugend 16 im Einzelwettkampf durch vier Fehler beim letzten Schießen den Sieg und rettete wenigstens den dritten Rang. Emilie Behringer (SC Todtmoos) wurde Zehnte. In der J 17 sorgten Mareike Braun als Zweite, Sabrina Braun als Fünfte und Marita Wunderl (SC Wieden) als Achte für ein starkes Teamergebnis. In der J 18/19 wurde Hannah Klein Zweite und bei den Juniorinnen kam Janina Hettich zum klaren Sieg. Anne Herr belegte Rang vier.

Vizemeister der J 16 wurde Christian Krasmann und Florian Baumann Sechster. Florian Lipowitz gewann Silber in der J 17 und sein Bruder Philipp in der J 18/19 Bronze. Robin Wunderle (SC Todtnau/SKIF) vergab im letzten Schießen (vier Fehler) eine bessere Platzierung als Rang fünf.

Im Sprint wurde Emilie Behringer in der J 16 Achte. Mareike Braun erkämpfte in der J 17 den Meistertitel. Sabrina Braun verfehlte nur um 3,6 Sekunden das Podium. Hannah Klein erkämpfte in der J 18/19 dank fehlerlosem Schießen Silber. Vizemeisterin wurde auch Janina Hettich bei den Juniorinnen. Anne Herr kam auf Rang fünf.

In der J 16 erkämpfte Florian Baumann den dritten Rang. Christian Krasman wurde Elfter. Erneut Vizemeister der J 17 wurde Florian Lipowitz. Philipp Lipowitz kaum auf Rang sieben in der J 18/19. Bei den Junioren, Damen und Herren war kein baden-württembergischer Biathlet am Start.