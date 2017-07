Donaueschingen Gipfeltreffen in Baden-Baden

Oberliga-Damen des TC BW Donaueschingen beim Spitzenreiter. Herren 30 ersatzgeschwächt

Tennis, Oberliga Damen: (rom). Zum Spitzenspiel kommt es am Sonntag für die Damen TC BW Donaueschingen. Der Tabellenzweite gastiert beim Tabellenführer TC RW Baden-Baden. Zwei Spieltage vor Rundenende ist die Partie richtungsweisend in punkto Meisterschaft. Beide Mannschaften haben mit fünf Siegen aus fünf Saisonspielen noch eine weiße Weste

Baden-Baden steht aufgrund des besseren Matchverhältnisses vor den Donaueschingerinnen. Der Spitzenreiter gewann vier Spiele 9:0 und eines mit 8:1. Dies unterstreicht die Stärke des Tabellenführers. Donaueschingen musste bisher elf Matches abgeben.

Für Donaueschingens Team-Manager Arno Göpfert hat seine Mannschaft die Saisonziele bereits erreicht. Deshalb sieht er die möglichen Aufstiegschancen gelassen: „Wir können derzeit spielerisch und finanziell einfach nicht in der Badenliga mithalten. Außerdem wollen wir 2018 zwei Nachwuchstalente aus der zweiten Mannschaft in die Erste integrieren, dafür ist für uns die Oberliga zunächst ideal.“

Donaueschingen muss am Sonntag auf Barbara Pinterova, Karolina Nowak und Daphne Friedrichs aufgrund von privaten Verpflichtungen verzichten. Somit reisen die Blau-Weissen ersatzgeschwächt nach Baden-Baden, was die Außenseiterrolle weiter unterstreicht.

Badenliga, Herren 30: Auch die Herren des TC BW Donaueschingen treten ersatzgeschwächt zum letzten Spieltag an. Sie empfangen vor heimischer Kulisse (11 Uhr – Tennis-Anlage im Schlosspark) den SV Solvay Freiburg. Die Nummer eins Tomas Zivnicek laboriert weiter an einer Verletzung, wird aber versuchen, sein Team zu unterstützen. Auf Danijel Vujica muss Mannschaftsführer Mario Hauser definitiv verzichten. Ob Steffen Schuh spielen kann, ist verletzungsbedingt ebenfalls fraglich. „Wir haben wirklich Pech, dabei wollten wir noch mal ein tolles Saisonfinale hinlegen“, so Hauser. Nichtsdestotrotz ist der Klassenerhalt der Donaueschinger in der Badenliga gesichert.