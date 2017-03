VillingenSchwenningen Gipfeltreffen im Friedengrund

FC 08 Villingen erwartet Spitzenreiter Denzlingen. Beide Mannschaften mit langen Erfolgsserien

Fußball, Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Denzlingen (Samstag, 15 Uhr) – Zweiter gegen Erster. Die einen seit 21 Spielen ungeschlagen, die anderen seit 17 Partien. Hochkarätiger könnte das Aufeinandertreffen nicht sein als die im Friedengrund stattfindende Partie zwischen dem FC 08 und dem enorm starken Aufsteiger aus Denzlingen. Die einzige Saisonniederlage, die die Denzlinger bislang kassierten, datiert vom 14. September – ein 0:4 gegen den FC 08.

Beide Mannschaften dürften mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie gehen. Das zeigte sich auch am vergangenen Samstag, als die Denzlinger einen Rückstand gegen Mörsch noch in ein 3:1 drehten und die Nullachter den Freiburger FC mit 6:1 düpierten. Die Gäste unter dem Trainerduo Armin Jungkeit und Karsten Bickel sowie mit dem 20-fachen Torschützen Timo Wehrle (zuvor: Spvgg Unterhaching) haben vier Punkte Vorsprung auf den FC 08, der jedoch zwei Partien weniger ausgetragen hat und außerdem das um 27 (!) Treffer bessere Torverhältnis aufweist.

Die im Vorrundenspiel klar unterlegenen Denzlinger haben angekündigt, sich im Friedengrund keineswegs zu verstecken. Zudem stünden nicht sie unter Druck, sondern eher die Villinger sowie der weitere Konkurrent Freiburger FC, dem beim zuletzt stark aufspielenden SC Pfullendorf am Samstag eine ambitionierte Aufgabe bevorsteht.

FC 08-Coach Jago Maric ist sich vor dem Gipfeltreffen im Klaren: „Gegen Denzlingen wird es alles andere als einfach. Wir können nur bestehen, wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen.“ Dass seine Akteure im Gefühl des Kantersieges in Freiburg sowie des 4:0 im Hinspiel in Denzlingen die Zügel schleifen lassen, glaubt er nicht: „Ich habe bereits allen gesagt: Wenn einer weniger als 100 Prozent gibt, wird er schneller wieder draußen sein, als er schauen kann.“ Maric sieht den Gegner als „richtig starkes Team“ an, das nichts zu verlieren habe. „Wir müssen schauen, dass wir ähnlich gut in die Partie finden wie vergangenen Samstag in Freiburg.“

Personell sind alle Feldspieler außer den Langzeitverletzten an Bord, auch Turan Sahin und Frederick Bruno trainieren wieder. Maric hat also eine überaus breite Auswahl. Fehlen wird lediglich weiterhin Torhüter Daniel Miletic, so dass erneut Christian Mendes das Nullacht-Tor hüten soll.

Nachdem die Stadt Villingen-Schwenningen sich des Platzes im Stadion angenommen hat, soll möglichst darauf gespielt werden. Wenn der angekündigte Regen nicht unverhältnismäßig heftig wird, dürfte das laut Maric auch kein Problem sein. So oder so rechnen die Verantwortlichen des FC 08 Villingen in diesem brisanten Spitzenduell mit einer sehr guten Kulisse.