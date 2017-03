Gipfeltreffen im Breisgau

TV St. Georgen gastiert bei der HSG Freiburg. Spitzenreiter will Verfolger abschütteln

Handball, Landesliga Männer: HSG Freiburg – TV St. Georgen (Samstag, 19.30 Uhr) (fla) Mit dem Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten startet der Spitzenreiter aus St. Georgen in die „Wochen der Wahrheit“. In den kommenden Wochen muss der TVS nacheinander gegen die direkten Verfolger antreten. Zum Auftakt im Breisgau gastieren die Bergstädter beim direkten Verfolger, der mit vier Zählern Rückstand auf Platz zwei liegt. Für beide Mannschaften steht hierbei sehr viel auf dem Spiel. Mit einem Auswärtssieg könnte der TVS einen Verfolger weiter distanzieren. Wollen die Gastgeber nochmals die Tabellenspitze angreifen muss gegen die St. Georgener unbedingt ein Sieg her. Zusätzlich könnte die HSG Tabellenplatz zwei verteidigen, welcher zu den Relegationsspielen in die Südbadenliga berechtigt. Es ist also im Vorfeld für viel Spannung gesorgt. Bereits beim 30:25-Hinspielsieg der Bergstädter lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe.

Personell sieht es bei den St. Georgenern gut aus. Trainer Jürgen Herr sollten alle Spieler zur Verfügung stehen. So sind auch Paul Assfalg und Mario Müller wieder mit von der Partie und werden die Mannschaft unterstützen.

Die Freiburger blieben in den vergangenen sechs Begegnungen mit vier Siegen und zwei Unentschieden ungeschlagen. Der größere Druck liegt bei den Gastgebern. Die Schwarzwälder hingegen können befreit aufspielen.

Das Hauptaugenmerk der St. Georgener muss wieder auf der Abwehr liegen. Immerhin stellt der TVS die beste Abwehr der Liga. Im Angriff wollen die St. Georgener auf ihr altbewährtes Mittel mit dem Tempospiel setzen. Beim Torabschluss, wo es am vergangenen Samstag immer wieder hakte, setzte Herr unter der Woche im Training nochmals den Hebel an.

„Für uns ist es wichtig, dass wir wieder über die Abwehr ins Spiel kommen und Freiburg von Beginn an unter Druck setzen. Wir wollen Fehler provozieren und dann schnell umschalten. Hier wollen wir auch den Rückenwind und das Selbstvertrauen aus dem bisherigen Saisonverlauf mitnehmen“, freut sich TVS-Abteilungsleiter Matthias Flaig auf das Spitzenspiel. Um auch die nötigen Rahmenbedingungen für das Gipfeltreffen zu schaffen und für lautstarke Unterstützung von der Tribüne zu sorgen, wird der TVS einen Bus einsetzen. Abfahrt ist um 17 Uhr am Gasthaus Krone.