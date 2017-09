Regionalsport Schwarzwald Gerechtes Remis in Neukirch

Kreisliga A, Staffel 1, am Donnerstagabend

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Spfr. Neukirch – FC Schönwald 1:1 (1:1). (ms) Die Sportfreunde bestimmten die Anfangsphase. In Minute 16 zog Nino Colpi im Anschluss an eine Ecke aus der Distanz ab und Thomas Großpietsch fälschte den Schuss unhaltbar für Schönwalds Schlussmann Marc Simone zum 1:0 ab. Danach steigerten sich die Gäste. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Christian Duffner einen Elfmeter zum Ausgleich. In Hälfte zwei hatte Schönwald zwar ein leichtes Chancenplus, das Remis geht aber in Ordnung. Tore: 1:0 (16.) Großpietsch, 1:1 (40.) Duffner (FE). ZS: 150. SR: Niedermeier (Königsfeld).