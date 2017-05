Regionalsport Schwarzwald Gerd Hanser verlängert

Trainer der SG Riedöschingen/Hondingen bleibt

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (kat) Gerd Hanser bleibt Trainer bei der SG Riedöschingen/Hondingen. Hanser teilte der Mannschaft am Sonntag nach dem 4:2-Sieg in Bräunlingen seine Vertragsverlängerung mit. „Die Spieler haben in den vergangenen Wochen unheimlich gut mitgezogen. Zudem ist es eine junge Mannschaft, mit der die Arbeit sehr viel Spaß macht“, begründete Hanser seine Entscheidung. Der Trainer schaffte mit der SG im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Kreisliga A und kann in dieser Saison mit seinem Team sogar den Durchmarsch in die Bezirksliga perfekt machen. Riedöschingen/Hondingen steht zwei Spieltage vor Saisonende punktgleich mit Spitzenreiter DJK Donaueschingen II auf Rang zwei.