Regionalsport Schwarzwald Generalprobe für FC Neustadt

Verbandsligist gastiert im Pokal in Überlingen

Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: FC Überlingen – FC Neustadt (Samstag, 17.30 Uhr). (daz) Alles musste der FC Neustadt am Mittwoch beim Qualifikationsspiel in Obereschach aufbieten, um mit dem 1:0-Erfolg beim Landesliga-Aufsteiger die Teilnahme am Pokalwettbewerb zu erreichen. Nun wollen die Hochschwarzwälder nicht gleich wieder in der ersten Runde ausscheiden, zumal in der zweiten Runde ein attraktives Heimspiel gegen den Sieger der Partie Löffingen gegen Riealsingen-Arlen wartet.

„Wir haben in Obereschach verdient gewonnen, aber es war lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe. Obereschach war ein starker Gegner“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann. Nun wartet mit Überlingen ein weiterer Landesliga-Neuling. „Überlingen hat eine ähnliche Qualität wie Obereschach", vermutet der FCN-Coach. Wieder dabei ist Kapitän Fabian Papa, der am Mittwoch aus beruflichen Gründen fehlte. Torhüter Rick Kiefer hat sich in einen Kurzurlaub abgemeldet. Ist er bis Samstag nicht zurück, steht Manuel Werner zwischen den Pfosten. Tobias Gutscher und Ranil Weerakkody gingen am Mittwoch angeschlagen vom Platz. Ihr Einsatz wird sich kurzfristig entscheiden.