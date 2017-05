Regionalsport Schwarzwald Gelungenes Jubiläum für Holger Rhode

Letzten Spieltag der höherklassigen Frauenteams. FV Marbach landet Kantersieg

Fußball, Verbandsliga: SG Wittlingen/Wollbach – Sportfreunde Neukirch 2:1 (0:0) (olg) Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Melanie Löffler die Gäste direkt nach der Pause in Führung (47.). Es war zugleich ihr zwölftes Saisontor. Das 0:1 hielt jedoch keine 60 Sekunden, dann traf Claudia Schmid zum 1:1 (48.) für die Gastgeber. Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten fiel in der 76. Minute der 2:1-Siegtreffer durch Annika Baumann.

Landesliga Staffel 2

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SV Niederhof 2:3 (2:1). Nach zehn Spielen ohne Niederlage kassierte der Meister gegen den Vizemeister aus Niederhof seine zweite Saisonniederlage. Dabei gingen die Kurstädterinnen durch Franziska Fuchs mit in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem 1:1-Ausgleich (41.) traf Christina Brugger mit ihrem 35. Saisontor zum 2:1 (44.). In der 80. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Die Gastgeber vergaben zuvor einige Chancen, um den vorentscheidenden dritten Treffer zu erzielen. Und so kam es in der 90. Minute noch bitterer, als Niederhof noch den überraschenden Siegtreffer zum 3:2 erzielte.

FV Marbach – SG Zizenhausen/Heudorf 7:0 (3:0). Bei vielen Chancen, Latten- und Pfostenschüssen und einem verschossenen Elfmeter (26.) hätte Marbach gegen den Absteiger auch zweistellig gewinnen können. Trainer Holger Rohde freute sich nach seinem 500. Spiel als Frauen-Coach in 19 Jahren über die Leistung seines Teams und den fünften Abschlussplatz in der Tabelle. Das 1:0 erzielte Madeline Baschnagel (6.). Valeria Chiarelli traf mit einem Freistoß aus 40 Metern zum 2:0 (17.). In der 52. Minute traf Sabine Neugart zum 5:0. Zuvor sorgten Madeline Baschnagel (33.) sowie Olivia Baschnagel (49.) für das 3:0 und 4:0. Die letzten beiden Treffer gingen ebenfalls auf das Konto der Schwestern Madeline (57.) und Olivia Baschnagel (86.).

SV Titisee – FC 07 Furtwangen 5:0 (1:0). Eine klare Sache wurde das Derby für die Gastgeberinnen. Die herausragende Cindy Balzereit erzielte die ersten vier Tore. Vor der Pause traf sie zum 1:0 (21.). Nach dem Wechsel gelang ihr ein lupenreiner Hattrick (46., 67., 68.). Für den Schlusspunkt gegen den Absteiger sorgte Janina Gutzweiler (70.).

SV Litzelstetten – FC Grüningen 1:2 (1:1). Trotz Pokalhalbfinale und Kräfteverschleiß am Donnerstag mit nur einem Tag Pause landete Grüningen einen Auswärtsdreier. Nach dem 0:1 in der 29. Minute sorgte Isabelle Limberger noch vor der Pause für das 1:1 (37.). Ein Eigentor der Gastgeber (53.) brachte die Gäste mit 2:1 in Führung, die sie bis zum Ende nicht mehr abgaben.

Kurios war in dieser Saison für das Team von Trainer Mathias Limberger: In Meisterschaft und Pokal endete ein Spiel mit Grüninger Beteiligung zehnmal mit einem knappen 2:1, dabei war Grüningen sieben Mal erfolgreich.