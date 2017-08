Regionalsport Schwarzwald Gedämpfte Erwartungen beim FC Bad Dürrheim

Verbandsligist startet gegen Kehl in die Saison. Auch Jonas Schwer und Patrick Detta fallen aus

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – Kehler FV (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Erstmals seit einigen Jahren darf der FC Bad Dürrheim mit einem Heimspiel in die neue Saison starten. Es ist für die Kurstädter die fünfte Spielzeit in Folge in der höchsten südbadischen Liga. Dabei kommt es gleich zu einem Wiedersehen mit dem Kehler FV, denn beide Mannschaften standen sich erst am 20. Mai, dem letzten Spieltag der vergangenen Saison, in Kehl gegenüber. Damals unterlagen die Kurstädter in einem für die Tabelle eher uninteressanten Spiel mit 2:4, hatten aber die Heimpartie im November 2016 mit 2:1 gewonnen.

Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu hat den kommenden Gegner am vergangenen Wochenende gesehen und dabei durchaus einiges erkannt, was seiner eigenen Elf Chancen eröffnen könnte. Doch seit Donnerstagmittag hat sich fast alles verändert. Mit Jonas Schwer und Patrick Detta haben sich zwei Stammspieler krank für die Partie abgemeldet, die Scheu fest eingeplant hatte. „Neben diesen Ausfällen sind noch vier Spieler im Urlaub. Dazu kommen die zwei Togolesen, die aktuell nicht zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, wie ich meine Mannschaft formieren soll“, wirkt Scheu niedergeschlagen und bestätigt diese Tatsache auch. „Ich muss mich jetzt erst einmal selbst neu motivieren. So macht Fußball keinen Spaß.“

Durch die neuerlichen Spielerabsagen rücken auch die Erkenntnisse des Fußball-Lehrers über den Gegner in den Hintergrund. Viele taktische und personelle Gedankenspiele des Trainers lassen sich somit kaum realisieren.Selbst im Training kann der Übungsleiter seine Vorstellungen nicht umsetzen. „Man sollte von dem Spiel nicht zu viel erwarten. Mit der kompletten Mannschaft wäre sicherlich einiges möglich gewesen. So aber kann es nur darum gehen, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen.“ In der Vergangenheit ist das den Kurstädtern unter ähnlichen Voraussetzungen durchaus schon mehrfach gelungen, aber nach dem großen personellen Aderlass und den vielen Neuzugängen im Sommer haben sich die Voraussetzungen beim Verbandsligisten verändert.

Wohl erst am Samstag, wenige Stunden vor dem Anpfiff, wird Scheu wissen, auf welche Akteure er setzen kann. Es zeichnet sich eine Mannschaft ab, die in dieser Zusammensetzung wohl noch nie gespielt hat und wohl auch nicht so schnell wieder spielen wird. Denkbar ist auch, dass einige Akteure auf für sie ungewohnten Positionen zum Einsatz kommen werden, was sicherlich auch nicht zu hundert Prozent klappen wird. Scheu: „Wir haben uns in den vergangenen Tagen richtig darauf gefreut, dass es endlich wieder mit den Punktspielen los geht. Die Vorfreude ist jetzt völlig abhanden gekommen. Jetzt kann es für uns nur darum gehen, einigermaßen zu bestehen.“